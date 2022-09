Skal sikre helt grønn strøm til danske meierier

Strømmen kommer fra en støttefri vindmøllepark i Jammerbugt kommune, som skal levere 137 GW/h strøm. Det tilsvarer strøm til 34 000 danske husstanders årlige elforbruk. Det opplyser Arla i en pressemelding torsdag.

Arla har som mål å være dekket av 100 prosent grønn strøm til meierier og produksjon i Danmark innen utgangen av 2025. Nå melder andelsselskapet at de er sikre på å nå denne målsettingen, etter å nå ha inngått en avtale med Eurowind Energy om en tiårig strømavtale, skriver danske landbrugsavisen.dk torsdag.

– Dette er en milepæl for Arla. Vi arbeider beinhardt hver dag for å nå våre bærekraftsmål – både i produksjonen og ute blant våre eiere. Og jeg er stolt over at det allerede nå er klarhet om veien til å levere på denne delen av ambisjonen, sier bærekraftsdirektør Hanne Søndergaard i Arla Foods i pressemeldingen.

Strømsalgsavtalen trer i kraft seinest 1. januar 2025. I avtalen forplikter Arla seg til å avta strømmen fra vindmølleparken, som skal bestå av 11 nyoppførte vindmøller.

Det eksisterer allerede en vindmøllepark på grunnen, men den skal erstattes av nye møller som forventes å bli satt i drift i november 2024. I løpet av de ti åra avtalen varer, vil den grønne energien fra vindmøllene gi en årlig besparelse på 58 000 tonn CO2, ifølge landbrugsavisen.dk. Det tilsvarer 17 prosent av Arlas danske CO2-avtrykk.