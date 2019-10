Skal kartlegge hønas stressnivå

En rekke samarbeidspartnere innen utdanning og industri fra en rekke europeiske land, inkludert Veterinærhøgskolen NMBU, deltar i prosjektet.

– ChickenStress er et europeisk samarbeidsprosjekt som tar sikte på å bedre velferden for millioner av høner ved å lære mer om hvordan langvarig stress påvirker hjernen, sier førsteamanunsis ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøskolen, Janicke Nordgreen til NMBUS hjemmesider.

Sammen med professor Andrew Michael Janczak ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, leder hun den norske delen av prosjektet. De understreker hvor viktig slike internasjonale prosjekt er for å fremme god forskning for god dyrevelferd.

– Prosjektet bringer sammen grupper med mye ulik kompetanse og et felles mål; å forstå hvordan vi best kan ivareta velferden til eggleggende høner, sier Nordgreen.

Prosjektet er et europeisk treningsnettverk (The ChickenStress European Training Network) hvor også utvikling av forskertalenter er en viktig del av prosjektet. 20 ulike partnere samarbeider om å levere topp forskning og å utdanne 14 stipendiater.

– En av disse stipendiatene er nylig ansatt ved Veterinærhøgskolen NMBU og skal forske på effekten av kompleksitet i miljøet når det kommer til hønenes stressfølsomhet, helse og kognitive evner, forteller Nordgreen.