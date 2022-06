Skal fortsatt drive skogen for Statskog

Fredag ble det kjent at SB Skog vant anbudskonkurransen om skogsoppdrag i Statskogs til sammen fire områder: Østlandet sør og vest, Hedmark sør, Hedmark nord og Oppland, samt Trøndelag og Nordland.

Statskog, Norges største skogeier, lyser ut drift av skogen på anbud. SB Skog har hatt kontrakten de siste fire årene, og skal nå fortsatt drifte skogtjenestene for staten, slik de gjør i dag.

– I år er det 25 år siden SB Skog ble etablert som Statskog og Borregaard Skogsdrift AS. Derfor er det svært gledelig at vi de neste fire årene fortsatt skal drive skogen for Statskog over hele landet, sier daglig leder Kenneth Langsethagen i SB Skog i en pressemelding fredag.

Les også: Mener avvirkningen kan økes til minst 15 mill kubikk

Les også: Norsk skogplanting nesten doblet på ti år

I de første årene drev SB Skog kun for Statskog, samt Borregaard Skoger som senere ble kjøpt av Statskog. Mye har imidlertid skjedd på disse 25 årene.

– Siden 2008 har det vært konkurranse om oppdragene for staten, og vi har konkurrert på lik linje med alle andre. Vi har alltid hatt oppdrag for Statskog, samtidig som kjøp av tømmer og tjenester til andre skogeiere har blitt en stadig større del av virksomheten, forteller Langsethagen.

Han legger til at SB Skog har hatt et godt samarbeid med Statskog, både som eier og kunde, i alle de 25 årene. Nå blir det altså fire år til, frem til utgangen av 2026.

SB Skogs omsetning i 2021 endte på 660 millioner kroner, som var det beste resultatet i selskapets historie.