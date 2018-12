Skal bygge nytt fjørfehus på Ås

Det nye fjørfehuset skal stå ferdig allerede neste år, skriver NMBU i en pressemelding.

Fjørfenæringa er representert ved Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norgesfôr AS og Fiskå Mølle AS.

– Vi er svært glade for å få på plass denne viktige delen av Senter for husdyrforsøk, Ås gård. Med etableringen av Fjørfebygget får NMBU fasiliteter for forskning og utdanning på et stadig viktigere dyreslag. Dette gir nye faglige muligheter for NMBU og er en viktig plattform for faglig samarbeid, både mellom ulike fagmiljøer på NMBU og med eksterne aktører, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Det er Senter for husdyrforsøk (SHF) som skal drive forsøkshuset, blant annet gjennom forsøksvirksomhet på fjørfe og egg på oppdrag fra NMBU, forskningsinstitutter og næringsaktører.

Disse aktørene har forpliktet seg til betale byggekostnaden i løpet av en periode på seks år, og har gitt oppdragsgaranti over en periode på fem år.

Planen er nå å starte byggeprosessen allerede i desember 2018 med ferdigattest innen 31.12. 2019. Bygget vil ha et samlet areal på ca. 1400 m2.