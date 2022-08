Sidersuksessen fortsetter

I løpet av de siste 10 årene har Norge blitt et siderland. Totalt ble det solgt norsk sider for rundt 100 millioner kroner i 2021. Da er både gårdsutslag, restaurantmarkedet og dagligvarehandelen inkludert.

Retten til gårdsutsalg avgjørende

– Det store «veiskillet» for norsk siderproduksjon kom med retten til å kunne selge egenprodusert sider og annen fruktvin opptil 22 prosent fra egen gård i 2016, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding torsdag.

At det ble mulig å selge direkte fra garden, ga produsentene helt nye muligheter som de har vært svært flinke til å utnytte, legger hun til. Også merkeordningen med mulighet for beskyttet geografisk betegnelse, har vært et viktig grunnlag for å utvikle næringen, påpeker statsråden.

130 ulike norske sidere

Norsk sider produseres kun av ren eplemost som gjæres enten naturlig eller ved å tilsette gjær. Mangfoldet av ulike norske sidervarianter har blitt stort. Det finnes i dag rundt 130 ulike norske sidere.

De fem mest solgte siderne på Vinmonopolet er norske. Aller mest selges det av Aga sideri Humlepung.

I dag finnes det rundt 50 siderprodusenter i Norge. Halvparten av disse holder til i Hardanger. De andre er spredt rundt omkring i Telemark, Ryfylke, Sogn, Nordfjord, Sunnmøre, Trøndelag og på Østlandet.

Det er et nært samarbeid med sidernettverkene Siderklynga i Hardanger, Sogn frukt &sider, Telemark siderlag og Midt-Norsk siderlaug. Produsentene hjelper hverandre, deler av erfaringer samtidig som de konkurrerer og bidrar til økt interesse for hele kategorien.