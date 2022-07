Sider-oppturen fortsetter

Totalt gikk salget på Vinmonopolet ned 20 prosent i første halvår 2022, mens norsk sider holder stand og vokste med 7 prosent. Det viser nye tall.

Dermed fortsetter sider-oppturen. Tilbake i 2020, økte salet av norsk sider med hele 52 prosent, sammenlignet med 2019, det vil si fra 160 355 liter til 243 901 liter.

Regner med godt sider-år

– Dette viser at nordmenn virkelig har fått øynene opp for norsk sider. Nå som hotell- og serveringsnæringa åpner opp igjen, og norsk sider er å finne på taxfree på de store flyplassene i Norge, ligger det an til å kunne bli et godt år for norsk sider.

– Dette vil nok kompensere for et noe mindre salg fra gårdsutsalgene nå som nordmenn i større grad reiser til utlandet, påpeker daglig leder Bernt Bucher Johannessen i HANEN i en pressemelding.

HANEN er næringsorganisasjonen for gårdsmat og gårdsturisme, og de organiserer norske siderprodusenter.

Les også: Salet av norsk sider auka med 52 prosent i 2020

Hardanger topper

Fortsatt er det Hardanger som dominerer bestselgerlista. Men Ryfylke med Apal sideri på Sæbø gård på Hjelmeland, gjør et kjempebyks på bestselgerlisten fra 29. plass i 2021 til 11. plass første halvår i år, melder HANEN.

Norge har i dag nærmere 50 siderprodusenter spredt utover fruktdistrikter i hele Sør-Norge. Det totale produksjonsvolumet i 2021 passerte 1 million liter, og den beregnede salgsverdien av all norsk sider i alle salgskanaler beregner seg til over 100 millioner.

Norsk sider er med andre ord blitt en viktig næring innen både norsk landbruk og næringsmiddelindustri.

Johannessen uttaler at veksten virkelig underbygger ambisjonene om å nå målet om en omsetning i 2030 på over 500 millioner.