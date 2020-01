Setter matfag-rekruttering på dagsordenen

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Torsdag denne uka hadde delegasjonen et dialogmøte om hvordan man kan øke rekrutteringen til mat-, restaurant- og måltidsbransjen. Delegasjonen består av en rekke aktører innen mat, utdanning og fagorganisasjoner.

Knyttet sammen

– Landbruksnæringa og kokk-og restaurantbransjen er knyttet sammen igjennom maten. Å sikre at det utdannes ungdommer til framtidig yrkeskarriere innenfor landbruk og matproduksjon er en viktig oppgave for Norges Bondelag, sier Bartnes i en pressemelding.

Elever som søker til disse fagene i videregående skole, har vært synkende over flere år. I 2019 hadde disse fagene det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis. Frafallet er også det høyeste i landet med over 50 prosent. Arbeidet i delegasjonen er en del av LMDs prosjekt Matnasjonen Norge.

80 utstillere

Fredag 17. januar står Mat- og landbruksministeren for den offisielle åpningen av den norske standen på Grüne Woche, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. I år er det regionene Nord, Fjell og Fjord som representerer Norge. Ifølge Landbruks- og matdepartementet vil 80 utstillere fra disse regionene servere og selge lokale mat- og reiselivsopplevelser. Det er antatt at om lag 400 000 personer vil besøke IGW.

– Berlin-møtene og Grüne Woche er en god anledning til å treffe folk som på ulikt vis er knyttet til landbruksnæringa og matproduksjon. Samtidig er det en gylden mulighet for utstillerne å vise fram det vi har av god norsk mat og drikke i Norge for et stort publikum. Det er mye å være stolt av, sier Bartnes.