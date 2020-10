Ser muligheter med ny, norsk landbruksteknologi

Solheim sitter i "advisory board" i N2 Applied. Dette er et av de nye, norske gründerselskapene som ventes å bli en viktig støttespiller for norsk landbruk, som i klimaavtalen med staten har forpliktet seg til store klimakutt fram til 2030.

Selskapet har utviklet en maskin som skal hjelpe bønder - ikke bare i Norge, men verden over - til å bli selvforsynt med næringsrik og miljøvennlig gjødsel. Fabrikken åpnet så seint som i september, og da var Solheim til stede.

– Skal vi skape arbeidsplasser og ha økonomisk framgang, må vi nå gjøre det uten å ødelegge natur, men med smarte løsninger på naturens premisser. N2 Applied er et godt eksempel på slike bedrifter, sier Solheim i Norsk Landbrukssamvirkes siste podcast-sending, tirsdag denne uka.

Les også: Ber om milliardstøtte til grønt taktskifte

Annonse

Den tidligere lederen for FNs klimaprogram og tidligere miljøministeren mener alt ligger til rette for at norsk landbruksteknologi vil lykkes, og viser til dagens store etterspørsel etter grønn teknologi.

For landbruket, gjelder det framover å få mer ut av matproduksjonen med mindre innsatsfaktorer, påpeker han.

Det norske landbruket har alt mange konkurransefortrinn, poengterer Solheim:.

– Vi kan konkurrere med vakker natur som folk vil være en del av. Vi kan også konkurrere med lave klimagassutslipp og et dyrehold som folk synes er mer etisk. Det blir viktigere for folk over hele kloden.