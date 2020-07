Sauer reddet ned fra fjellhylle

Ikke alle sauer får oppleve å bli rappellert. Men det fikk to av sauene til bonde Bjørg Dyrdal. Da dyra i helga ble senket ned, hadde de vært hjelpeløse oppe på en fjellhylle i nærmere to uker. Sauenes redningsmann var klatrer Ove Magne Landro. Det er første gang han har fått akkurat et slikt oppdrag.

– Da jeg kikka over kanten til hylla der sauene stod, så jeg to litt forskrekka fjes som kikka opp på meg. De skalv. Jeg var redd for at de skulle hoppe utfor kanten og ned i steinura, forteller Landro til NRK Vestland tirsdag.

Redningsaksjonen ble også filmet.

Etter alt å dømme, hadde det vært ute med de to sauene om ikke Landro hadde kommet til unnsetning. Bonden hadde først forsøkt å redde dyra selv, ved hjelp av vanlige tau, men det funket ikke. Dermed ble klatrer Landro tilkalt. Foruten klatreslynge og gps-utstyr, hadde han med seg en godbit til de to firbeinte - for å holde dem rolig under redningsaksjonen.

– Jeg tok fram mitt hemmelige våpen: brødskiver med peanøttsmør. Det har jeg alltid med meg på tur, forteller Landro, som har holdt på med klatring i ti år.

– Det var fantastisk at han gjorde det. Man vil jo i det lengste prøve å redda dyra. Han var flink, sier sauenes eier, Bjørg Dyrdal til NRK Vestland.