Sauer døde på høstbeite

Hans Martin Gjedrem og Maria Dvergsdal driver med sau i Valldal på Sunnmøre, og mistet nylig 25 dyr på høstbeite. Både bøndene og Landbruk Nordvest mistenker årsaken er at dyra har fått i seg ensileringsmiddelet Xtrasil på beitet.

– Når det begynner å skje vet du ikke hva det er. Jeg begynte å lete på google etter hva det kunne være. Jeg håpet å finne en motgift, men det er håpløst. Det går så fort. Jeg ringte veterinær, og fikk beskjed om å gi dyra tilgang på vann og høy, sier Hans Martin Gjedrem.

De hadde totalt 300 vinterfôra. Dyra gikk på et jorde hvor andre slåtten var tatt et par dager i forveien. En person som hadde vært med å sanke observerte at dyra kjempet om noe på bakken, og at det var de voksne sauene som vant. Av de 25 som døde var det 23 søyer og to lam. Spor på bakken viser at dyra har slikka i seg jord på to flekker der rundballepressa stod stille i forbindelse med pakking av rundballene. Avstanden mellom flekkene tilsvarer avstanden mellom dysene som sprayer graset.

– Det er det som gjør at vi tror det er en effekt av Xtrasil søl. Det drypper litt fra dysene etter at du har stengt dem, og avstanden er den samme, sier Jon Geirmund Lied.

Annonse

Han understreker at han ikke advarer mot ensileringsmiddelet, kun mot å ha dyr på beite steder det kan være rester etter det på jordoverflata.

– Det er et veldig godt ensileringsmiddel. Ikke minst på bruk med sau, fordi det har god effekt mot vekst av listeria bakterier i rundballene, sier Lied.

Det er ikke uvanlig at dyra går på beite her etter at de er sanket ned. Vanligvis går det tre uker mellom andre slåtten og at dyra kommer inn, men i år var andre slåtten forsinka. Det gikk dermed bare to dager.

– Det var det vi oppdaga, det var en katastrofe at dyra kom inn der to dager etter slått. Hvis det er nitritten vet vi ikke hvor lang tid det tar før det er brutt ned til ikke-farlige stoffer, sier Lied i Landbruk Nordvest.

Det var barna på gården som oppdaget at sauene var i ferd med å dø.

– Det var hell i uhell at ungene oppdaga det. De var ute å lekte, og så at sauene oppdaga det, sier Gjedrem.

Bonden fikk dermed dyra vekk fra beitet. Både han og Lied mener det er sannsynlig at flere dyr ville omkommet om de ikke hadde oppdaget det raskt.