Satser på biokull i Innlandet

Oppkjøpet inngår i en større transaksjon der Eidsiva Bioenergi og Solør Bioenergi kjøper hver sin del av fjernvarmeanlegget.

– Har et forsprang

Dagens biokullanlegg på Rudshøgda produserer om lag 400 tonn biokull per år. Kvaliteten beskrives som meget god. Nå er målsettingen å få til en betydelig økning i produksjon og salg av biokull, basert på skogressurser i Innlandet. Det skal igjen gi industrialisering og vekst som ventes å gi store ringvirkninger i regionen.

– Med anlegget på Rudshøgda har vi et forsprang på andre aktører, og dette må vi utnytte. Mange ser nå potensialet i biokull og ønsker å satse. Da må vi tørre å bruke frontposisjonen vår til å sette Innlandet skikkelig på kartet, sier direktør Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi i en pressemelding fredag.

Norges første

Anlegget på Rudshøgda er Norges første kommersielle fabrikk for biokull, og startet sin produksjon høsten 2021. Både Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog har vært deleiere i biokullvirksomheten fra start gjennom sitt eierskap i Oplandske Bioenergi. Nå kjøper selskapene ut biokull-virksomheten i fellesskap med en klar intensjon om å satse og investere i økt produksjon og industrialisering av produktet.

– Vi får dessuten med oss pionérer på området i form av ansatte som har jobbet med biokull helt fra starten, og som har unik kompetanse på området, fortsetter Storvik.

– Det at to store aktører innen bioøkonomi i vår region går sammen om denne satsningen tror vi er en styrke, og vil gi den tyngden og investeringsviljen som trengs for at dette skal bli en suksess, påpeker administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Som en del av transaksjonen kjøper Eidsiva Energi fem av anleggene til Oplandske Bioenergi, mens Solør Bioenergi kjøper de resterende anleggene. Anleggene Eidsiva kjøper er lokalisert på Eidsvoll, Løten og Rudshøgda.