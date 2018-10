Rundt 3500 oster til oste-VM i Bergen

2. og 3. november arrangeres Oste-VM for 32. gang, men for aller første gang i Norge. Dette er verdens mest anerkjente oste-konkurranser og eies av den britiske stiftelsen Guild of Fine Food.

Det er påmeldt rekordmange norske produsenter og oster til årets VM. I alt er det 58 norske osteprodusenter med over 100 forskjellige oster, skriver Tine i en pressemelding.

Til sammenligning var det i 2017 påmeldt 40 norske oster og i 2016 var det kun fire norske oster. 230 internasjonale ostedommere skal i sving under VM.

Tine med 18 oster

Tine er samarbeidspartner for arrangementet, og også produsenten med flest påmeldte oster. Blant ostene som er påmeldt fra Tine er Norvegia Ekstra Vellagret, som har røtter helt tilbake til Nittedal Meieri i 1859, og Norsk Alpeost som er årets store nylansering. Den er ystet på meieriet i Elnesvågen, midt blant Romsdalsalpene.

Elnesvågen er også stedet hvor det aller største eksportprodukt fra norsk landbruk lages, nemlig Jarlsberg. I VM er det den vellagrede «Special Reserve»-varianten, lagret i minst fem år, som får vist seg frem.

Andre oster fra Tine er blant annet Chevre Original Haukeli, Selbu Blå Kraftig, Gamalost frå Vik, Østavind, Pultost Løiten, Kvitlin og Balsfjord.

Tror på topplassering

Sophie Marie Gauguin er prosjektleder for Oste-VM i Tine. Hun har store forventninger til arrangementet i Bergen.

– I Tine har vi en rik historie og mye kunnskap rundt ysting av ost og vi ser frem til å måle oss mot verdenseliten av ost i Bergen. Jeg har stor tro på at flere av våre kandidater kan hevde seg helt i toppen av konkurransen, sier Gauguin.

Tine stiller med fire dommere i konkurransen, en av dem skal også være dommer i superfinalen, noe Gauguin egentlig håper ikke blir noe av.

– Vi har svært mange dyktige og kunnskapsrike mennesker som jobber med ost i Tine og det er svært hyggelig at dette blir anerkjent fra arrangørene. En av dem, May-Liss Røsberg Heggland, er også plukket ut til å være dommer i superfinalen, men egentlig håper vi at reserven hennes må steppe inn. Det betyr nemlig at Tine har en eller flere kandidater med for å kjempe om den gjeveste tittelen, sier Gauguin.