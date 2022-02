Den varme og tørre sommeren 2018, og påfølgende angrep av barkbiller, har etterlatt mange døde trær i skogen, ikke minst er det mye tørrgran. Denne kan være en god ressurs som fyringsved, skriver nibio.no.

Men er den naturlige tørkingen de siste somrene nok til at tørrgrana kan dyttes direkte i ovnen?

– Det er mye gran som har dødd etter tørkesommeren 2018. Tørkesommeren førte til at mye gran ble stressa og et lettere bytte for granbarkbillene, sier Nibios vedekspert Simen Gjølsjø.

Gjølsjø har nylig ledet et pilotforsøk der forskerne undersøkte fyringsevnen til eldre grantrær som hadde dødd henholdsvis sommeren 2021 og 2019. De fire tørrgranene var cirka 150 år gamle.

Forskerne tok ut biter av stammen, såkalte stammeskiver, i brysthøyde, midt på treet. Deretter målte de fuktighet både i kjerneveden og yteveden.

Kjerneveden er død ved og det er ingen transport av næringsstoffer her. På yttersiden av kjerneveden finner vi yteveden. Her er det transport av næringsstoffer. Furu har en rødaktig kjerneved, mens kjerneveden i ei tørrgran er lysere enn yteveden.

Resultatene av målingene viste at rotstokken, det vil si den nederste delen av stammen, på trær som hadde vært tørre et par år, hadde en gjennomsnittlig fuktighet på 23,5 prosent. Dette viser at rotstokker av tørrgran kan selges som fyringsved.

– Ja, i henhold til den nye Norsk Standard skal fuktigheten være under 25 prosent i det som kalles fyringsved klasse 2 og 3. Dette gjør at rotstokkene kan selges som klasse 3 i henhold til NS 4414:2021, sier Gjølsjø.