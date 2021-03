Roper varsko for Nasjonal transportplan

Regjeringas stortingsmelding om nasjonal transportplan legges frem 19. mars. Nasjonal rassikringsgruppe roper et varsko om Nasjonal transportplan (NTP) og sender brev til alle partiene på Stortinget. Det haster å sikre vegene våre for ras og skred, mener gruppa.

– Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Skredsikringsbehovet vil koste over 70 milliarder kroner. Klimaendringene og mer ekstremvær gjør at det virkelig haster å gjøre store markant strategiske sikringsgrep i NTP, skriver gruppa.

Rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles.

– NTP 2022-33 må derfor inneholde en helhetlig og nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år. Staten må øremerke midler for en ekstrasatsing på ny teknologi og forebyggende skredkontroll som vil gi mer sikkerhet for pengene raskere – En incentivordning, skriver Nasjonal rassikringsgruppe.

Finansieringstakten via gjeldende NTP er i dag altfor lav, og holder på ingen måte tritt med rasutfordringene, mener gruppa. Det handler om et kostnadsbilde som er så stort at det kan virke uoppnåelig å håndtere i de mest rasutsatte områdene av landet. Men det finnes mulighetsrom for å sikre mer veg for pengene