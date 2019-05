Rekordmange griser blir lang-transportert

Antallet danske lang-transporterte griser har økt kraftig siden 2007. Den gang ble om lag 2 millioner danske griser sendt på langtur til andre land for å fetes opp, mens tallet for 2018 var oppe i rundt 9,6 millioner. De fleste av disse er smågris.

Med lang-transport, menes her minst åtte timers tur med lastebil til andre europeiske land.

– Problematisk og feil utvikling

Det er dyrevernorganisasjonen Dyrenes Beskyttelse som har innhentet tallene, som Fødevarestyrelsen sitter på. 9,4 millioner langtransporterte griser er ny rekord, og en liten økning fra året før. Da ble 9,4 millioner sendt.

Dyrevernorganisasjonen Dyrenes Beskyttelse frykter for dyrevelferden under denne transporten, som primært går til Polen, Tyskland og Italia.

– Det er problematisk, og en feil utvikling i dansk landbruk. Vi mener ikke at levende dyr bør være en vare, som en sykkel eller et kjøleskap, som skal transporteres over så lange avstander, sier direktør Britta Riis i Dyrenes Beskyttelse til nyhetsbyrået Ritzau, melder landbrugsavisen.dk.

Kompleks situasjon for dyra

Dyrevelferd under transport gjøres ofte, også her til lands, til et spørsmål om den tiden det tar å transportere dyra. I Norge er gjennomsnittlig transporttid for storfe til slakt, tre timer. Mer enn en tredjedel av denne tida blir brukt under pålessing, viser tall fra Animalia. Hva kjørelengde angår, blir 73 prosent av alle slaktedyr transportert 50 kilometer eller kortere i Norge.

Men dyretransport er en så kompleks opplevelse for dyra at det blir for enkelt bare å se på hvor lang tid transporten tar, uttalte spesialveterinær dyretransport i Animalia, Inge Midttveit, til Bondebladet tidligere denne måneden.

– Transporttiden er ikke det viktigste. Mange andre forbedringspunkt betyr mer. Ikke minst er måten hele fjøset er utformet på, viktig. Dyra skal kunne bevege seg til bilen, og de må fra før være vant til å takle miljøforandringer. Dette betyr at bonden må ha en plan, slik at dyra opplever ulike ting i framfôringsperioden, slik at de takler nye miljø uten å bli urimelig stressa, sa spesialveterinæren.

Forsvarer langtransporten

Sektordirektør Christian Fink Hansen for svineproduksjon i danske Seges, underlagt Landbrug & Fødevarer, forsvarer den danske langtransporten av griser. Han uttaler at danske smågriser er av beste kvalitet og derfor ettertraktet i Europa. Men han legger til at transporten selvsagt skal skje «under ordnede forhold».

Men i hvor stor grad preges egentlig grisene av denne langtransporten? Det vet man ikke, påpeker seniorforsker Mette Herskin ved Institut for Husdyrvidenskap på Aarhus Unversitet.

– Transport av dyr er alltid stressende, men det er en belastning som både kan være meget mild og meget alvorlig. Mange faktorer spiller inn, og her er de lange transporter en risiofaktor, uttaler hun til Ritzau.