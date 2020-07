Rekordhøy søkning til land- og havbruksfag

Fredag la Samordna opptak fram opptakstallene for landets universiteter og høyskoler. Oversikten viser at antall søkere til landbruksfaglig utdanning har økt med 17 prosent fra i fjor.

Appellerer til grønt-tenkende ungdom

Søkningen til Ås-universitetet NMBU er nå større enn noensinne. Det er markant økning i førsteprioritetssøkere til økonomifagene og grønne utdanninger som økologi- og naturforvaltning, sasmt tradisjonelle landbruksfag som plantevitenskap og skogfag.

NMBUs prorektor for utdanning, Solve Sæbø, tror det er flere årsaker til den kraftige søkerveksten.

– Her tror jeg NMBUs omdømme som bærekraftsuniversitet med fokus på de globale utfordringene vi står, overfor appellerer til stadig flere samfunns-, miljø- og naturbevisste ungdommer. Ungdommer begynner å innse at vi trenger et grønt skifte i økonomien, og ønsker en framtidsrettet og relevant utdanning, påpeker han i en pressemelding.

Man skal heller ikke se bort fra at de store samfunnsendringene som følge av covid-19-pandemien har bidratt til økt bevissthet blant de unge omkring bærekraftsutfordringene, legger han til.

– Det kan for eksempel handle om hvordan vi skal sikre tilgang til trygg og sunn mat til alle i framtiden, sier Sæbø.

Også poenggrensene har gått opp, og det for nesten samtlige studieprogram. Det har skjedd selv om antall studieplasser har økt fra i fjor. Aller høyest er poenggrensene til veterinærstudiet: primærvitnemål på 57,2 poeng og ordinært vitnemål på 64,0 poeng.

Bollestad: – Veldig gledelige tall

Søkere som har plantevitenskap som sitt førstevalg i år, er mer enn doblet sammenlignet med i fjor. Antall førstevalgssøkere til skogfagene ved NMBU og Høgskolen Innlandet har til sammen økt med 70 prosent. Samtidig vedvarer trenden med at stadig flere ønsker å studere agronomi.

– Dette er veldig gledelige tall, og forteller noe om hvordan ungdom svarer på trender i tida, og forstår at framtida må være grønn. Dette er klart uttrykk for at studentene svarer på samfunnets kompetansebehov, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding fredag.

Skal Norge klare å gjennomføre det grønne skiftet, må vi ha mer kunnskap om matproduksjon, bruk av tre, og fornybar energi, poengterer hun.

– Denne våren har mange fått forståelse for hvor viktig landbruket er, og at sektoren representerer mange og viktige arbeidsplasser og kompetanse, sier statsråden.