Regjeringa vil lette tilgangen på sesongarbeidere

Problemer med å få tak i utenlandsk arbeidskraft gjør at regjeringa forenkler kombinasjonen av dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket.

Dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider, kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet. Det betyr i praksis at de som tar seg jobb i landbruket eller fiskeindustrien, skal tjene mer på det.

– Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i en situasjon der mange nordmenn er uten arbeid. Sjømatnæringa bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

I landbruket er det også behov for sesongarbeidere, påpeker landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør at det vil være attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen, skal tjene økonomisk på det, sier Bollestad. (©NTB)

