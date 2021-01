Ranavassdraget friskmeldt for Gyrodactylus salaris

På bakgrunn av undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet i friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris, har Mattilsynet nå erklært Ranelva (Ranavassdraget) fri for den laksedrepende parasitten.

Ranelva er fylkets nest største elv med en lengde på 130 kilometer og en viktig elv for villaks og ørret. Bak friskmeldingen ligger det mange år med imponerende arbeidsinnsats fra myndigheter, forvaltning, og ikke minst lokale krefter og elveeierlag, som har gjort det mulig å lykkes med arbeidet.

Annonse

– Det var en glede og lettelse å se at de siste prøvene som ble tatt ut i år også var frie for Gyrodactylus salaris, sier Haakon Hansen ved Veterinærinstituttet som er prosjektleder for friskmeldingsprogrammet.