Prosjekt om bønders psykiske helse nominert til helsepris

Prosjektet setter søkelyset på viktigheten av god psykisk helse blant bønder, spesielt unge og nye bønder. Tre prosjekter er nominert, og fram til 25. november kan man stemme på sin favoritt.

Målet med prosjektet er å sette psykisk helse i landbruket på dagsorden for å øke kunnskapen om psykisk helse for bønder, og samtidig gjøre det lettere å be om hjelp tidlig.

Mental Helse Ungdom har ledet prosjektet som er et bredt samarbeid med Norges Bondelag, Tine, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Felleskjøpet Agri, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis.

Bønder og psykisk helse handler om å utvikle og gjennomføre enkle tiltak som kan forebygge psykiske plager og fremme god psykisk helse blant unge bønder, slik at de velger yrket og blir værende.

– Vi er opptatt av at det skal være greit for bønder å snakke om psykisk helse, og det trenger vi i å bli bedre på. Det er ekstra inspirerende å bli nominert til en slik pris med et så viktig tema, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding.

Juryens begrunnelse

Stiftelsen Dam står bak prisen, og i juryens begrunnelse heter det:

«Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.»