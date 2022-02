Prishopp på tysk slaktegris

I Tyskland stiger nå noteringen på slaktegris med syv eurocent, tilsvarende en økning på 70 norske øre. Dermed er noteringen oppe i 1,32 euro, tilsvarende 13,24 norske kroner. Stigninger sees imidlertid ikke bare i Tyskland, men i nesten hele Europa.

– I Tyskland er utbudet av slakteklare griser ikke særlig stort, siden grisebestanden har falt markant de siste månedene. Tyske omsettere mener at det for tiden er opp mot 30 prosent tomme slaktesvin-fjøs i noen tyske regioner. Samtidig er personal-situasjonen på slakterierne under koronaen mer stabil. Slakterierne kan dermed uten problemer udvide sin slakteaktivitet, sier markedsanalytiker Markus Fiebelkorn hos Danske Svineproducenter til danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Til tross for prisstigningen, er det fortsatt uenighet mellom de tyske slakteriene og omsetterforeningen VEZG. Sist uke reagerte de store tyske slakteriene med utmeldte huspriser, i kjølvannet av noterings-stigningen sist uke.

– Slakteriet Tönnes er for eksempel helt uforstående til at omsetterorganisasjonen VEZG hevet noteringen sist uke. Virksomheten skriver på sin blogg at man ennå ikke har sett impulser på kjøttmarkedet, og at man i øyeblikket dermed heller ikke kan oppnå høyere priser på svinekjøtt. Dessuten forventer slakteriet at det vil ta noe tid før man vil se pris-positive impulser i restaurasjonsbransjen i forbindelse med lempelsen på korona-restriksjonene, påpeker Fiebelkorn i en markedsorientering.