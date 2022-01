Populære kurs styrker bonden som arbeidsgiver

Over 20 000 personer er ansatt på primærleddet i jordbruket, enten som sesongansatte, avløsere eller på helårsbasis.

I senere år har lønns- og arbeidsvilkårene i næringa fått økt oppmerksomhet, og fokuset har blitt ytterligere forsterket som følge av mangel på arbeidskraft under koronapandemien.

Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving har derfor gått sammen om å utvikle et bredt kurstilbud for arbeidsgivere i jordbruket. Målet er å øke kompetansen hos arbeidsgiver, og sikre gode arbeidsforhold for ansatte.

Praktiske verktøy og oppdatert kunnskap

Etter flere vellykkede pilotkurs i fjor, har organisasjonene fått støtte av Landbruksdirektoratet til å utvikle og gjennomføre nye digitale kurs i vinter.

Det inkluderer både et generelt arbeidsgiverkurs, og flere fordypningskurs på etterspurte temaer som arbeidstid, arbeidsavtale, skatt og offentlig tjenestepensjon.

– For oss har det vært viktig å tilby et godt og tilgjengelig kompetansetilbud med en praktisk tilnærming. Arbeidsretten er kompleks, og med praktiske verktøy og oppdatert kunnskap er man bedre rustet for å ivareta ansvaret i den hektiske hverdagen som bønder og gartnere står i, sier kursholder og prosjektleder Tove Ladstein i Norsk Gartnerforbund.

Kompliserte regler blir forståelig

Én av de 1500 personene som har deltatt i kursene hittil, er Bente Roer fra Rygge i Viken. Med en variert produksjon av blant annet kylling, potet, løk og kål, er det stort behov for å hente inn ekstra arbeidskraft i drifta.

– Jeg har valgt å delta på kurs fordi jeg bærer et stort ansvar som arbeidsgiver. Det er helt nødvendig å sette seg inn i reglene som gjelder, men å drive omfattende undersøkelser og lete etter informasjon på egen hånd er veldig tidkrevende. Derfor har disse kursene vært midt i blinken for meg, sier Rygge-bonden.

I tillegg til å delta på det generelle arbeidsgiverkurset, har Roer også meldt seg på flere av fordypningskursene som er satt opp i år.

– Det kommer stadig nye ting som jeg må sette meg inn i. Fordelen med disse kursene er at man går gjennom kompliserte regler på en forståelig og praktisk måte, og at kurset er tilgjengelig for alle. Jeg håper at dette tilbudet blir videreført også i framtiden, sier hun.

Bredt samarbeid er suksess

Arrangørorganisasjonene har tro på at det brede samarbeidet har vært en viktig suksessfaktor i arbeidet for å styrke bonden som arbeidsgiver.

– Kompetansetilbudet vi kan tilby er godt forankret i næringen. Både direkte, gjennom organisasjonene som samarbeider i prosjektet og våre medlemmer, men også gjennom våre nettverk og tilknytning til andre organisasjoner i landbruket. Derfor har vi gode forutsetninger for å svare på næringas reelle behov og ønsker til et slik kompetansetilbud, sier Amund Johnsrud.

Han representerer Norges Bondelag i prosjektgruppa, sammen med advokat og kursholder Jan Bangen.

Johnsrud legger til at alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket.

– Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringas omdømme. Derfor må vi, som alle andre bransjer, ha et kontinuerlig fokus på kompetanseheving og forbedring. Målet er at vi skal løfte oss sammen, og det opplever vi at kursene bidrar til, avslutter han.