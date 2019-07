Pollestad: – Dette blir som avholdsmannen som skal boikotte brennevin

Sps landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad har merket seg det nye kjendisoppropet mot grisekjøtt. Han er alt annet enn imponert.

– Uheldig for dyrevelferden

– At disse menneskene er kjendiser, gjør det ikke mer interessant hva de legger på tallerkenen. De får bruke sin kjendisstatus som de vil, men mange av dem som står bak oppropet er jo folk som fra før ikke spiser kjøtt. Dette blir som avholdsmannen som skal boikotte brennevin, sier Pollestad til Bondebladet.

– Sjøl kommer du til å spise svinekjøtt med god samvittighet i sommer?

– Jeg skal prøve å spise svinekjøtt som kompenserer for det disse kjendisene nå boikotter. Jeg tar da en pølse for hver boikott. Jeg har allerede spist to pølser hittil i dag, forteller Pollestad i 13-tida.

Et knippe skuespillere, influensere, youtubere, forfattere og modeller – og én politiker – har alle avlagt sitt «griseløfte» om ikke å spise gris i hele sommer. «Griseløftet» er en kampanje igangsatt av Nettverk for dyrs frihet i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar «griseindustriens hemmeligheter». Mye av kjendisenes argumentasjon handler om at dyrene, slik artist og låtskriver Hanne Sørvaag formulerer det. «har rett til sitt eget liv». Kjendisene er imot «industriell kjøttproduksjon» og dyremishandling.

Pollestad mener på sin side at kjendisene bare gjør dyrevelferden, og bondens velferd, en bjørnetjeneste.

Annonse

– Det som vil slå mest uheldig ut for dyrevelferden, er at man nå setter i gang en kampanje for å få ned forbruket. Det vil bare presse prisene og bondens økonomi, og i neste omgang presse dyrevelferden. Mitt råd til folk er: Fyr i grillen, sleng på pølser og koteletter, og kos dere i sommer. Da vet folk at de gir et bidrag til at vi kan videreutvikle dyrevelferden.

Definisjonsmakt

Han er generelt bekymret for at kjendiser og aktivister skal få for stort gjennomslag. Han mener de angriper hele tanken bak moderne matproduksjon.

– Når kjendiser og aktivister som er kritisk til kjøttproduksjon overhodet, får definisjonsmakten, vil det gå ut over selvforsyningsgraden vår, og vår evne til å brødfø egen befolkning. Derfor er det viktig at jordbruket kommer med sitt tilsvar, sier han.

Men Pollestad mener at heller ikke næringa opptrer klokt når den satser på reklemefilmer som viser noe ganske annet enn bondens faktiske hverdag.

– Når kjøttbransjens svar er å vise reklamefilmer av bønder som bærer rundt på grisene sine, blir også det helt galt. Det store flertallet nordmenn, om de hadde fått se en helt vanlig dag i fjøset, ville ment at det de da så var mer enn godt nok, hevder Pollestad.