Per Skorge går fra Bondelaget til Skogeierforbundet

Per Skorge kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag. Han vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019, skriver Skogeierforbundet i en pressemelding.

– Kjenner bransjen godt

– Norges Skogeierforbund er svært glade for at Per Skorge nå går inn i den viktige rollen som administrerende direktør for vår organisasjon og bidra i jobben for norske skogeiere. Per er en svært dyktig leder og en meget erfaren næringspolitiker. Han kjenner vår bransje godt, men bringer samtidig med seg nytenkning og lederskap som vil være veldig viktig for oss framover, sier styreleder, Olav A. Veum.

– Skognæringa er ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samtidig er skogen avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Jeg ser fram til å være med på å styrke skogens posisjon i norsk næringsliv framover, sier påtroppende adm. direktør, Per Skorge.

Ni år som generalsekretær

– Jeg gratulerer Per med ny jobb, og vil takke ham for stor innsats i Bondelaget. Per har bidratt til viktige politiske gjennomslag og vært med på å gjøre organisasjonen synligere, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Styret i Bondelaget starter nå prosessen med å finne ny generalsekretær.

Per Skorge har vært generalsekretær i Bondelaget siden 2009. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i Statens Landbruksforvaltning, nå Landbruksdirektoratet.

Fra 2000 til 2005 var han fagsjef i næringspolitikk i Norges Bondelag. Før det var han kontorsjef i Statens Kornforretning og markedsdirektør i Statkorn AS.