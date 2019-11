Best på avlsbesetning for 11. gang

Årets avlsbesetningsmøte ble avholdt 20.-21. november på Gardermoen. Møtet samlet svineprodusenter fra 65 avlsbesetninger. Tradisjonen tro, ble det avholdt prisutdeling hvor de beste avlsbesetningene ble kåret.

Trolig best i verden

Prisen for beste foredlingsbesetning (vinner av avlsbesetningsoppgjøret for landsvin foredling) ble nok en gang Jan og Tonje Botilsrud.

– Det er ingen overraskelse, men desto mer imponerende, at besetningen har vunnet oppgjøret hele 11 ganger de siste 19 årene – og de vinner for 6. året på rad! Det er en bragd, for de går ikke til topps uten konkurranse, skriver Norsvin på sine hjemmesider.

Besetningen evner også å forbedre resultatene sine fra år til år.

– Med den posisjonen Norsvin Landsvin har i det internasjonale markedet, må vi vel kunne si at dette også må være verdens beste avlere av landsvin. De vinner suverent med 75,6 poeng, og vi gratulerer nok en gang Jan og Tonje Botilsrud som vinnere av årets oppgjør for landsvin foredling! skriver Norsvin.

Annonse

Flere vinnere

Her er de andsre vinnerne:

* Beste duroc foredlingsbesetning hadde Vidar Bergsholm og Marthe Nilsen i Vestfold. Duroc som farlinje er et satsningsområde i Topigs Norsvin, og det har vært en formidabel avlsutvikling på duroc de siste årene. Særlig gjelder dette for produksjonsegenskapene, og i rånetesten er nå duroc’en bedre enn landsvinet på tilvekst og fòreffektivitet, opplyser samvirket.

* Vinneren av beste formeringsbesetning ble Johannes Sildre i Hordaland. Han har stadig jobbet seg oppover på oppgjøret, og i fjor oppnådde Sildre en solid 2. plass. Med 74,8 poeng, klarte han i år å erobre toppen av pallen.

* Avlsstatuett for beste råne, fikk Bø Gard ved Jakob og Rebekka Bø i Rogaland.