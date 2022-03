Østfold-leder: – Vi trenger en offensiv regjering

Heidi Kirkeby, Østfold Bondelag

Politisk kommentator i TV2, Aslak Eriksrud, var invitert til å reflektere over landbrukets muligheter og utfordringer i en verden med krig og ny landbruksvennlig regjering.

– Dere må kommunisere slik at dere får forbrukerne med dere, utfordret Eriksrud en lydhør forsamling.

– Framsnakk dere selv, men syt mindre. Det er smartere enn å skrike høyt og kreve. Folk, både fra by og bygd, er bekymra for situasjonen og framtida. Nå er det ikke tida for aksjoner, men i stedet åpner det muligheter for å skape økt forståelse, og å endre bildet av konflikt mellom by og land, sa han videre.

Bergerud med klare bestillinger

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud sendte en rekke klare bestillinger knyttet til jordvern, inntektsløft, regionreform, klima og miljø, samhold i næringa og adresserte samtlige både til landbruket selv, våre regionale politikere og ikke minst ny regjering.

Dette ble satt stor pris på, om vi skal tolke responsen under debatten.

Bergerud innledet sin tale med å peke på at krig i et av verdens viktigste kornproduserende områder skaper en stor usikkerhet i verdensmarkedet.

– Den beste beredskapen er størst mulig løpende jordbruksproduksjon. Vi trenger en offensiv regjering, som høyner beredskapen i alle ledd, også matberedskapen. Landbruket har jobbet for å verne om matjord og innføre beredskapslagring av korn. Nå ser vi hvor viktig dette er, sa han.

Fylkeslederen var også innom Viken.

– Viken skal oppløses, og resten av sagaen om de sammenslåtte fylker og fylkesbondelag er straks historie. Jeg mener at samarbeidet har gjort oss sterkere, men at vi i Østfold Bondelag med våre lokallag fungerer svært godt for oss selv, og kan nå konsentrere oss enda mer om å bygge laget i vårt fylke.

Konflikt matproduksjon og vannmiljø

Fylkeslederen var innom miljøkrav, som nå ventes på høring for tredje gang.

– Etter andre runde krevde vi utredninger og endringer i forslagene. Så langt tyder det på at det nå vil foreslås å gjeninnføre 60/40-regelen som ble avviklet i 2012, blant annet fordi den var lite målrettet, sa Bergerud.

Ei partssammensatt arbeidsgruppe la også nylig fram sitt forslag til ny fordelingsnøkkel til hvordan RMP-midlene (regionalt miljøprogram) kan fordeles mellom fylkene.

– Vi skal produsere mest mulig mat i et fylke med mye god kornjord. Vi er klare til å utføre dette samfunnsoppdraget. Men når vi samtidig får i oppgave å redde Oslofjorden og ta vare på vassdragene, med enda mindre midler, må vi rope et varsko. Dette er hoderystende forslag som kommer til å få store konsekvenser for tilslutningen til RMP, sa en opprørt fylkesleder til støtte fra salen.

Opprør og samhold

I leders tale rettet fylkesleder en takk til gjengen i Bondeopprøret, som har fokusert på konkrete saker og utfordret.

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med flere av medlemmene, uten disse hadde vi neppe hatt Grytten-utvalget. Dessverre ble en del av fokuset svært negativt ladet, og med en heiagjeng i sosial medier, som er mest opptatt av å fordele skyld og rakke ned på alt og alle, mener jeg de gjorde klokt i å legge ned gruppa. Det er avgjørende at vi står sammen som et samlet lag, med mange medlemmer, sterke meninger og stor tyngde bak kravene våre, sa lederen.

Det var ingen kritiske røster til dette fra salen.

Alle produksjoner trenger løft

Det er i dag et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå. Flere innlegg i debatten pekte på at gode inntektsmuligheter er avgjørende for å nå de ambisiøse målene for norsk landbruk, inkludert høyest mulig grad av selvforsyning, og for rekruttering inn i næringa.

Det var klare forventninger fra delegatene om at staten kompenserer kostnadsveksten fullt ut i sitt tilbud. Videre at de politiske signalene må følges opp med et krav som både inneholder kronemessig lik inntektsutvikling, som andre grupper i samfunnet, og som ikke minst bidrar til å tette en minst en fjerdedel av gapet.

– Krev så dere nesten spyr, var delegat Finn-Erling Kristoffersen sin melding til forhandlingsutvalget.

Gjenvalgt som leder

Årsmøtet ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud. Fylkeslederen har allerede lang fartstid som tillitsvalgt i landbruket med fem år som leder i Tyr Østfold, fire år som nestleder og to år som leder i Sarpsborg Bondelag og ett år som leder i Østfold Bondelag.

Bergerud og kona driver med Limousin, i tillegg til gras og korn. I tillegg driver paret med import og salg av plastplater til landbruk og næringsmiddelindustri.

Det nye styret i Østfold Bondelag består ellers av: Trude Hegle, Rakkestad og Degernes (nestleder), Kjell Einar Huseby, Berg, Thomas Riiser, Askim (ny i styret) og Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg. Varamedlemmer er: Per Erik Tofteberg, Råde, Ida Bamsrud, Eidsberg og Finn Erling Kristoffersen, Rygge.