Ostenæringa jublar over utdanning i handverksysting

– Ein milepæl er nådd. Handverksysteria har vore svært sårbare, og avhengig av nokre få eldsjeler for å sikre rekruttering og kompetanse. Med fagskuletilbodet kan vi endeleg senke skuldrene og heve blikket. Det ambisiøse målet om fast plass i verdstoppen er innanfor rekkevidd, seier Turid Nordbø, leiar i Norsk Gardsost.

Trass stor auke i talet på verksemder, god vekst i mange marknadskanalar og positiv medieomtale av «den norske osterevolusjonen», har næringa lenge mangla eit solid utdanningstilbod. Alle meieriskular er nedlagde og meieriutdanninga ved NMBU er nedbygd.

– Kompetansenettverk Lokalmat Vest har i 20 år hatt ystekurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dei siste åra har kursa vore fullteikna med venteliste. Dette er gode kurs, men for å bygge og drive ysteri, er tre veker med utdanning langt ifrå tilstrekkeleg, seier Nordbø.

Nett og samlingar

Til hausten kjem det etterlengta utdanningstilbodet. Fagskulen Vestland startar fagskuleutdanninga Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) avd. Trondheim.

Det vert eit nett- og samlingsbasert årsstudium over to år.

– Utdanninga rettar seg mot dei som driv eller er tilsette på handverksysteri, dei som ynskjer å starte ysteri og produksjonsmedarbeidarar ved større meieri, seier Nordbø.

– Utfyller kvarandre

Studiestadane utfyller kvarandre. THYF har eit treningsmeieri med litt meir industriell tilnærming, i tillegg til fagkompetanse på mjølkeforedling, økonomi og marknadsføring.

Ysteriet ved SJH er nyleg oppgradert til eit romsleg og moderne produksjons- og undervisningslokale. Skulen sit også på fagkompetansen og erfaringane frå 20 år med kurs og rettleiing. Som ein bonus er all landbruksdrift og vidareforedling på SJH økologisk.

– Utdanninga fyller ei viktig rolle for noverande og kommande tilsette i meieriindustrien, anten det er snakk om små eller større ysteri. Formatet med samlingar over to år egnar seg godt for dei som er i jobb, seier Kjetil Holstad, leiar for Fagavdeling ost og feitt i Tine.

For å søkje på fagskuleutdanninga, må ein ha fullført vidaregåande skule innanfor restaurant- og matfag eller naturbruk, eller ha relevant yrkeserfaring. Det er ikkje krav om generell studiekompetanse.

Dei som fullfører utdanninga, får ein fagskulegrad i handverksysting og får tittelen ysteteknikar.