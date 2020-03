Oppsving for kjekjøtt

Kjekjøtt har lenge vært «kjøttet ingen vil ha». Konsekvensen er at nyfødte bukkekje ofte har blitt slått i hjel fordi de ikke kunne brukes til melkeproduksjon. I seinere år har imidlertid flere produsenter og forbrukere fått øynene opp for kjekjøttet.

Oppsvinget gjenspeiles også i Norturas tall, selv om økningen skjer fra et svært lavt nivå.

Mens det i 2013 ble slaktet 5 317 kje ved Norturas anlegg, var antallet i 2019 oppe i 11 566 kje. Med andre ord har det skjedd mer enn en dobling i kjeslaktet i denne perioden.

Bedre utnytting av matressurs

Tåle Willerud og Irene Fosså driver Ulsrudbakken Gård på Toten, hvor de blant annet produserer kjekjøtt. Motivasjonen var ikke minst å få en utnyttelse av gamle gjengrodde beiter. Paret, som selger alt kjøttet i egen regi, tror det er mange grunner til kjekjøtt-oppsvinget.

– For det første, har oppmerksomheten over flere år vært veldig rettet mot kjekjøtt og bruk av alle dyr som blir født. Vi ser også at det er blitt flere ammegeit-produsenter som spesialiserer seg på kjøttproduksjon, og da blir det større tilbud. Folk er dessuten blitt mer internasjonalt orientert og utprøvende i matveien, sier Willerud til Bondebladet.

Paret overtok gården i 2010, men kjøpte de første kjeene allerede høsten 2009.

– Vi begynte med bare ti mordyr – mest for moro skyld. Etter hvert, har vi bygd opp produksjonen slik at vi i fjor slaktet 140 kje. I tillegg leverer vi livdyr. Vi selger alt selv, og slakter litt hos Nortura og noen private. Vi tar så med kjøttet hjem, hvorpå vi selger og foredler alt selv – blant annet til Bondens marked, forteller bonden.

Bonden forteller om jevnt over veldig gode tilbakemeldinger på kjøttet hos forbrukerne.

– Mange er riktignok skeptisk i utgangspunktet, men de fleste blir overbevist og glad i dette kjøttet etter at de har prøvd det. Imidlertid er det en del fordommer der ute, om at dette er noe man ikke skal ha.

Fortsatt mest aktuelt som nisje

I disse dager, står utfordringene i kø for praktisk talt alle kjøttslag. Bonden tror imidlertid at det kan være rom for en ytterligere vekst i slakt og salg av kjekjøtt – men i første rekke på nisjebasis.

– Man må få systemer og priser som gjør at man kan drive med det utover nisjeproduksjon og direkte salg. For vår del, vil det ikke være noen vits i å levere til Nortura. Prisene må vesentlig opp hos Nortura eller slakteriene for at det skal bli aktuelt å drive med dette i større skala, sier Willerud.

Norturas fagsjef småfe, Finn Avdem, påpeker at den viktigste årsaken til oppsvinget nok er jordbruksavtalen i 2014/15. Da ble kjeslakttilskuddet økt fra 80 kroner per kje til 300 kroner per kje over 3,5 kilo slaktevekt. Antall produsenter er ganske stabilt: 365 i 2018 og 349 i fjor. Hva gjør så Nortura på feltet?

«I Nortura gjer vi så godt vi kan å selje dei kjea vi får tilført. Dette gjer vi mellom anna i samarbeid med Meny, og i år også Mega. Desse butikkane har ferskvarediskar med butikkslaktarar som stykkar heile kje sjølv. Vi har da avtaler med ein del av geitebøndene våre om å levere kje i tre veker, slik at butikkane kan ha salskampanjer på kje i vekene etter slakteveka. Vi har gjennomført ei av disse kampanjevekene i veke 8, og vi slaktar denne veka for ny salskampanje i veke 11. Siste er slakteveke er i veke 17 og sal i veke 18. Dette er ferske kje», skriver Avdem i en mail til Bondebladet.

Avdem påpeker at utfordringen med kje, er prisen:

«Dersom alle ledd i verdikjeda skal tjene pengar, frå bonde til butikk, så blir prisen høg. Difor er dette ein utfordrande varestraum når dei fleste butikkar i Noreg profilerer seg på låge prisar», skriver han.