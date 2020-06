Oppfordrer til skogvett

Sola steiker, og vedvarende koronarestriksjoner gjør at nordmenn primært skal feriere innenlands i år. Landets skogeiere forventer rekordbesøk i skogene, og hilser velkommen alle dem som vil hygge seg i naturens grønne lunger.

Venter mange ferske turgåere

Men: Mange av turgåerne i sommer, ventes å være uerfarne i skogen. Glommen Skog er bekymret for at flere vil ta seg vel mye til rette, og ber folk ta hensyn.

– Med så mange ferske skogvandrere på farten, ønsker vi å minne om at det ikke er fritt frem selv om vi har allemannsretten. Vi synes det er flott at folk tar turen til skogs, men det er viktig at folk viser skogvett, sier kommunikasjonssjef Silje Ludvigsen i Glommen Mjøsen Skog til NRK Innlandet.

– La øks og motorsag ligge

Andelslaget viser til turgåere som eksempelvis hugger trær uten lov, eller fester hengekøyer i trær slik at det blir skader på skogen. Heller ikke det siste er lov.

Glommen Mjøsen Skog oppfordrer ikke folk til å bruke éngangsgrill, og minner om at det er forbudt å tenne bål nå. Folk rådes for øvrig til å la motorsag og øks ligge, samt å holde hunder i bånd for å unngå at de jager vilt og dyr på beite.

Generalsekretær Dag Terje Solvag i Den Norske Turistforening (DNT) satser på et ryddig og greit forhold mellom turfolk og skogeierne også i sommer, slik at ferdsel i skogen ikke blir til hinder for skogsdrifta eller skogeierne.

– Det eneste du skal legge igjen i naturen, er et takk. Ikke noe annet. Alt du bar med deg inn, orker du å bære med deg tilbake, sier Solvang til NRK Innlandet.