Ønsker flatt dyrevelferdstilskudd

Jordbruket vil premiere alle dyrehold som deltar i, og tilfredsstiller et dyrevelferdsprogram som er anerkjent/godkjent av Mattilsynet. Premieringen skal skje i form av et flatt dyrevelferdstilskudd på 5 000 kroner per dyrehold. Det skriver jordbrukets forhandlingsutvalg i sitt krav til staten.

Økt lønnsomhet og bedre velferd

En slik tilskuddsordning vil både redusere kostnader og motivere for systematisk dyrevelferdsarbeid i besetningen, argumenterer jordbruket. Kostnaden ved et slikt tilskudd, er beregnet til 75 millioner kroner for 2023.

Jordbruket viser til at et flatt tilskudd vil treffe nesten alle, og de små relativt sett bedre enn de store. I tillegg kan det være mindre ressurskrevende å administrere et flatt tilskudd sammenlignet med komplekse dyrevelferdstilskudd som vil nødvendiggjøre oppfølging fra nye kontrollsystemer, skriver forhandlingsutvalget.

Les også: Veterinærforeningen støtter bøndenes rop om hjelp

VIl treffe bredt

Følgende dyrehold vil inkluderes i ordningen, om utvalget vinner igjennom med sitt krav om et slikt dyrevelferdstilskudd:

* Alle som leverer mer enn 10 gris til slakt – 1 750 besetninger,

* Alle som søker om produksjonstilskudd for 10 storfe eller flere – 12 145 besetninger,

* Sauehold med 30 vinterfôra eller flere – 9 308 besetninger,

* Verpehøns med flere enn 1 000 høner – 533 besetninger,

* Alle kyllingprodusenter som produserer med høyere dyretetthet enn 25 kg/kvm (det vil si alle kommersielle kyllingprodusenter) – 465 besetninger,

* Alle som holder kalkun for kjøttproduksjon og leverer til varemottaker – 44 besetninger.

Les også: Landbrukets kvinner vegrer seg for å få barn

Vil inkludere bøndene

Før oppgjøret, var veien mot en styrket dyrevelferd et tema også under Norturas årsmøte. Da gikk et enstemmig årsmøte inn for et dyrevelferdsforslag fra regionutvalget i Nortura Midt. Forslaget har følgende ordlyd:

«Årsmøtet ber styret i Nortura starte strategiarbeid for «dyrevelferd 2030», som forankres ned på eiernivå. Målet er å gjøre eierne til en aktiv part i arbeidet for framtidens dyrevelferd, og fremme dyrevelferdstiltak som har en faktisk hensikt for dyra».

Les også: EU truer norsk eggproduksjon

Dermed må Nortura-styret nå aktivt inkludere Nortura-bøndene i prosessen.

Bakteppet for dette forslaget, var ikke minst funnene i en tidligere undersøkelse utført av Norturas regionutvalg Midt. Der kommer det fram at bønder finner det svært vanskelig å overhodet snakke om dyrevelferd – også seg imellom.

– En av de store overraskelsene, var at eierne satt i skyttergravene alt da man startet dyrevelferdsdebatter. Vi i utvalget opplever at eierne føler seg angrepet. Når de siste åras NRK-viste filmer har den virkning av gårdbrukerne havner i forsvarsposisjon bare ordet «dyrevelferd» blir nevnt, er taktikken forfeilet, påpekte Lars Morten Rosmo i regionutvalget overfor Bondebladet i begynnelsen av april.

I jordbrukets krav, beskrives god dyrevelferd som "en del av et mentalt tollvern", da det gir konkurransekraft og tillit til norske produkter og matproduksjon. Dette er også bakgrunnen for at et samlet landbruk har satset, og fortsatt satser, på dyrevelferdsprogrammer for å gjennomføre systematisk dyrevelferdsarbeid i alle dyrehold.

Men innføring av dyrevelferdsprogram gir merarbeid og merkostnaser for bonden. Det nye flate tilskuddet som kreves, skal både redusere kostnadene og øke bøndenes motivasjon til å styrke dyrevelferden i egne besetninger.