Ønsker avgiftskutt for landbruket

Mandag denne uka la Sp fram sitt alternative statsbudsjettforslag for 2019. Der går partiet inn for å kutte de statlige avgiftene med totalt 1 milliard kroner. Partiet viser til at Høyre og Frp i regjering har økt avgiftene med 6,6 milliarder siden 2013, og at denne økningen også gir økte forskjeller i Norge. Dette fordi det er dem med lavest inntekt som blir hardest rammet av avgiftsøkninger.

Flere avgiftsletter

På landbruksfeltet, går Sp inn for avgiftslette på følgende områder:

* Fjerne trafikkforsikringsavgiften på traktorer, med en skatteeffekt på 100 millioner kroner.

– Bøndene må fortsatt betale privatforsikringen. Vårt forslag handler om årsavgiften til staten. Sp ønsker å få ned kostnadene i landbruket, da kostnadene har gått opp på så mange måter. I tillegg er tollvernet under press. Lønnsomheten i landbruket må opp, og da må kostnadene ned, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Bondebladet.

Sp viser til at det er urimelig at bøndene skal betale en slik avgift for kjøretøy som bare sjeldent benytter offentlig vei.

* Gi landbruket redusert sats i el-avgiften fra 1. juli, tilsvarende 55 millioner.

Forslaget vil ifølge Sp være et viktig bidrag for å redusere merutgiftene, og dermed risikoen, ved uforutsette hendelser som årets ekstremtørke.

* Øke jordbruksfradraget betydelig. Ønsket minstesats settes til 80 000 kroner, sats 50 prosent og maksimalsats 180 000 kroner. Hensikten er å øke lønnsomheten, særlig for mindre produsenter.

* Sette ned kjøttkontrollgebyret.

På spørsmål om hvordan avgiftslettene skal finansieres, viser Vedum til to hovedpunkter: Frysing av lønningene til alle ledere i staten som har en årsinntekt på mer enn 1,5 millioner, samt innføring av gradvis reduksjon i konsulentbruken i det offentlige. Sp foreslår her et årlig nedtrekk på 750 millioner, tilsvarende 5 prosent årlig.

– Bakteppet for forslagene er økt konsulentbruk og at lederlønningene i staten skyter fart, sier Vedum.

Vil fjerne 350-kronersgrensa

Totalt sett, vil partiet videreføre skattenivået fra 2018. Men partiet vil ta bort den såkalte 350-kronersgrensa av hensyn til norsk næringsmiddelindustri.

– I dag kan du moms- og tollfritt kjøpe varer fra utlandet når kjøpesummen er under 350 kroner. Vårt forslag vil bety 1,7 milliarder kroner mer i inntekter til staten. Vi vil styrke næringsmiddelindustrien. Opprettholder vi 350-kronersgrensen, vil ikke bare godteri, men også tradisjonelle matvarer handlet under denne grensa berøres, sier Sp-lederen.