Økt svine-dødelighet i Danmark

Disse utviklingstrekkene framgår i datagrunnlaget for landsgjennomsnittet på svin. Rapporten, som nylig ble utgitt, ser nærmere på hvordan dødelighet og produktivitet utvikler seg innenfor alle dyregrupper.

Stagnert produktivitet – økende dødelighet

Hovedkonklusjonen på bakgrunn av tallene, er at det ble sett en framgang i produktiviteten for smågriser, marginal framgang i produktiviteten for purkebesetninger og ingen framgang for slaktegrisbesetninger, samt at dødeligheten økte for alle dyregrupper. Det skriver danske landbrugsavisen.dk fredag.

Det området som er blitt mest omtalt i danske medier, ifølge landbrugsavisen.dk, er den totale pattegrisedødeligheten. Den har økt.

Total pattegrisedødelighet steg fra 23,1 prosent i 2020 til 23,4 prosent i 2021. Det tilsvarer en stigning på 0,3 prosentpoeng. Dødelighetsnivået her er dermed det høyeste noensinne, melder avisen.

– Ikke tilfredsstillende

I en pressemelding unnlater Landbrug & Fødevarer å nevne den totale pattegrisedødeligheten direkte. Derimot framheves stagneringen på produktivitetsfronten. Direktør Christian Fink Hansen i Landbrug & Fødevarer – Sektor for gris omtaler disse tallene som "ikke tilfredsstillende".

– Det sier seg selv at vi ikke er tilfreds med ikke å ha forbedret produktiviteten mer i forhold til 2020. Vi har løpende brukt betydelige ressurser på forskning og utvikling for å øke antallet avvente griser per årspurke. Når vi ser en økning på 0,1 prosent i 2021 i forhold til 2020, skyldes det en stigning i dødeligheden inntil avvenning. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende. Det samme gjør seg gjeldende for purkedødeligheten, sier Fink Hansen.

Han påpeker at deres resultater fra forskning og innovasjon i høyere grad skal ut til bedriftene. Landbrug & Fødevarer har en visjon for fremtidens griseproduksjon. Oppstilte konkrete mål på utvalgte områder vil skape bedre dyrevelferd, mener han.

– Det skal gi oss mulighet til å følge systematisk opp, og sikre at det får konsekvenser hvis vi ikke leverer, sier direktøren.

Les også: To år uten MRSA hos svin i Norge

Nærmest uendret fôrutnyttelse

Hva anfår fôr-effektiviteten, viser oversikten en liten økning i daglig tilvekst, og en stort sett uendret fôrutnyttelse. Heller ikke på fôr-effektivitet, er Landbrug & Fødevarer – Sektor for gris fornøyd.

– Vi hadde naturligvis gjerne sett en fortsatt forbedring i fôr-effektiviteten, slik vi har sett de siste åra. Vi må konstatere at produktiviteten for både smågrisene og slaktedyrene stort sett er uendret fra 2020 til 2021, uttaler FInk Hansen.