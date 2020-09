Nytt sommerbeite i utvidet naturreservat

Tilbake i 2016 ble det tatt ut 126 dekar fra Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommune, før så 175,5 dekar ble lagt til. Det skjedde i forbindelse med utbyggingen av E6 forbi Hamar.

Siden da, er et område på om lag 100 000 kvadratmeter i naturreservatet ryddet fram for å berike reservatets naturmangfold og fugleliv.

Samtidig er det nå lagt til rette for et nytt sommerbeite for økologiske ammekyr i området. Det har skjedd takket være et unikt samarbeid mellom byggherre Nye Veier, fylkesmannen, Hamar kommune og gårdeier Ingrid Christie, som nå har overtatt etter faren Werner Christie.

– Vi er glad for å kunne vise at veiprosjekt og miljøtiltak kan ha felles synergier, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i en pressemelding torsdag denne uka.

Annonse

Les også: Bedre skadefelling gir mindre tap av husdyr

Arealer på gården, Vidarshov gård, ble identifisert som en del av reguleringsplanprosessen. Samtlige parter positiv til det som nå er gjort med området som i mange år har vært gjengrodd.

Økologiske ammekyr på sommerbeite pluss noen geiter, sørger nå for at vegetasjonen holdes i sjakk. Øyvind Froknestad og kona Solvei Cottis Hoff skal forpakte beitet som er satt i stand.

– Vi synes dette er veldig flott. Det blir et fint sommerbeite for våre økologiske ammekyr, sier ekteparet.