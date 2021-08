Nytt klimautval på plass

I 2050 skal dei norske utsleppa vere 90-95 prosent lågare enn i 1990. No er det danna eit eige ekspertutval som skal sjå på korleis vi skal kome oss dit.

Skal styrke kunnskapsgrunnlaget

Utvalget skal gjere "ei heilskapleg utgreiing". Slik skal Noreg få eit styrka kunnskapsgrunnlag om riktige vegval for å nå 2050-målet.

Det nye ekspertutvalet skal sjå på korleis utsleppsreduksjonar og omstillinga kan skje på ein mest mogleg kostnadseffektiv måte med effektiv ressursbruk og eit konkurransedyktig næringsliv. Denne omstillinga må også medverke til ei utvikling som sikrar naturmangfaldet og eit berekraftig velferdssamfunn, heiter det.

Mellom anna er Nibio representert i utvalet, ved divisjonsdirektør Audun Korsæth for matproduksjon og samfunn.

– Mandatet for utvalet er både viktig og tidsaktuelt. Eg tenker at hovudrolla mi blir å bidra med kunnskap om norsk landbruk, og forhåpentlegvis bidra til å løfta fram moglegheiter som gjer landbruket til ein del av løysinga og ikkje ein del av problemet, seier Korsæth i ei sak på Nibios heimesider fredag.

Rotevatn: – Hastar

Annonse

Omstillinga er ein hastesak, fastslår klima- og miljøminister Sveinug Rotevatn i ei pressemelding fredag. Der kan du også sjå heile samansetninga av utvalet.

– Den nyleg publiserte rapporten frå FNs klimapanel viser kor mykje det hastar med å omstille oss til ei lågutsleppsutvikling i tråd med klimamåla i Parisavtala. Det har vi òg sett i sommar med mellom anna flaum i Tyskland og Belgia og skogbrannar i Middelhavsområdet, seier Rotevatn.

I januar la regjeringa fram ein plan for innrettinga av klimapolitikken dei neste ti åra, slik at vi når klimamåla for 2030. Planen er eit viktig steg på vegen mot at Noreg skal bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.

I 2025 skal Noreg melde inn eit nytt mål under Parisavtalen, og regjeringa varsla i klimaplan for 2021-2030 at planen er å legge fram ei ny klimamelding i 2024. 2050-utvalet vil gi viktige innspel til desse prosessane.

Martin Skancke blir utvalsleiar

Ekspertutvalet skal leiast av siviløkonomen Martin Skancke. Han har tidlegare leia mellom anna ei ekspertgruppe om klimarisiko i Statens pensjonsfond utland og Klimarisikoutvalet. Med seg i 2050-utvalet får han 13 andre ekspertar.

– Å oppnå klimamålet vil påverke dei fleste sider av samfunnet og korleis vi innrettar økonomien. Kva vegval vi har fram mot 2050 er eit spennande og nødvendig arbeid. Eg ser fram til å leie utvalet, seier Skancke.

Utvalet skal levere ei samla tilråding i form av ein NOU innan 1. november 2023.