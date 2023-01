Nytt fall i dansk svine-notering

Nok et fall i svinenoteringen torsdag, bringer danske griseprodusenter tilbake til prisnivået ved inngangen til 2022. Det skriver ervervsmediet Finans fredag.

Ned ytterligere 30 øre

Danish Crown varslet med torsdagens svinenotering at betalingen for bøndenes leveranser av svinekjøtt fra neste uke senkes med ytterligere 30 øre per kilo, melder Finans, som siteres av danske landbrugsavisen.dk.

Det etterlater produsentene med et gjennomsnittlig tap på 2,37 kroner per produsert kilo kjøtt.

Annonse

Les også: Svinebonde vil øke konsesjonsgrensa til 2625

Tapet inkluderer den forventede bonus i form av restbetaling, som først utbetales i slutten av året. For 12 måneder siden innledet bransjen 2022 med et tap på 2,38 kroner per produsert kilo kjøtt, og siden er det blitt enda verre.

Hard brems i asiatiske markeder

Det er normalt at forbruket faller i januar. I år forverres imidlertid nedturen av en hard oppbremsning i eksporten til markedene i Asia. Det handler ikke minst om Kinas korona-nedstengninger, og nå den gigantiske smittebølgen i landet.

Samtidig er det tegn på en oppbremsning i forbruket blant annet i Japan og flere land i Sydøst-Asia, skriver landbrugsavisen.dk. Gjennom lengre tid har det vært et betydelig strukturelt fall i forbruket av svinekjøtt i flere europeiske land, og den største nedgangen har rammet det største markedet – nemlig Tyskland.