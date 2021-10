Nye tiltak mot svinepest rammer tyske storbønder

Seks store svinebesetninger i Dresden- og Bautzen-distriktet nordøst i Tyskland er pålagt restriksjoner etter et nytt funn av afrikansk svinepest.

Tidligere i oktober, ble det nord for Dresden gjort funn av et villsvin smittet med afrikansk svinepest. Funnet ble gjort ved tettstedet Radeburg, seks mil utenfor de tidligere innhegnede restriksjonssonene ved den tysk-polske grensa, skriver danske landbrugsavisen.dk.

Funnet gir nye restriksjoner for svinebønder i distriktet. Det er i all hovedsak noen få, store svinebønder som rammes. Nå opprettes det to nye soner rundt funnet. Da blir det forbudt å flytte griser inn og ut av sonene. Alle frittgående dyr skal tas inn, og alle som kan drive jakt er kalt ut for å skyte villsvin i området.

Sonene i Dresden- og Bautzen-distriktet strekker seg over 435 kvadratkilometer, og rammer 88 bedrifter med rundt 30 000 griser. Men hele 28 000 av disse holdes på seks store gårder, melder statsministeriet i Sachsen.