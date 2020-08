Ny veksthus-teknologi mot skadegjørere

Angrep av soppen mjødogg, kan by på utfordringer når bonden dyrker frukt og grønt i veksthus og tunnel. Nå har forskere utviklet en ny teknologi med ultrafiolett lys som bonden kan bruke for å håndtere mjøldogg-problemer.

Nyttedyr mot skadegjørere

– Norske bønder er dyktige til å ta i bruk ny teknologi i landbruket. Det gir blant annet produktivitetsvekst, bedre dyrevelferd og flere klima- og miljøfordeler. Jeg ønsker å legge til rette for at landbruket fortsetter å være i front når det gjelder utvikling og bruk av ny teknologi, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding mandag.

I veksthus og i tunnel bruker bonden små insekter, kalt nyttedyr, til å bekjempe skadegjørere på plantene. Nå har forskere undersøkt om bonden kan kombinere UV-lys og nyttedyr i kampen mot mjøldogg-soppen.

Kombinasjonen ble testet i jordbærproduksjon i tunnel, og agurk-, tomat- og urteproduksjon i veksthus.

Gartneriene som testet ut UV-behandlingen erfarte at mjøldoggangrepne ble redusert. En til to UV-behandlinger per uke var nok for å få god virkning.

Behov for videreutvikling

Forskerne fant ingen negative effekter på de utvalgte nyttedyrene og UV-behandlingene som ble brukt under forsøkene. Forskerne mener derfor at UV-lyset mot mjøldogg kan kombineres med disse nyttedyrene, men peker på at det trengs mer data ved bruk av UV-lys kombinert med andre nyttedyr.

De pekte også på at dersom UV-bruken endres, kan det gi andre virkninger enn hva forskerne så i sitt prosjekt. Derfor bør biologisk bekjempelse følges opp parallelt med videreutviklingen av UV-teknologien, påpeker de.

Innovasjonsprosjektet fikk midler fra BIONÆR, og varte fra 2016-2019.