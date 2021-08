Ny veileder mot rustangrep

Har du et nytt husdyrbygg? Da kan du risikere å få rustangrep. Nå har Norges Bondelag, på bakgrunn av en rapport, utarbeidet en veileder med ulike aktuelle grep du kan ta i bruk for å unngå slike problemer.

Det er bare et par år siden organisasjonen først ble kjent med at det kan oppstå rustskader i husdyrbygg dersom arbeidet med elektrisk anlegg ikke blir riktig utført. Siden den gang, har Bondelaget jobbet med å gi juridisk og forsikringsfaglig bistand, samt få en faglig oversikt over problemet.

Sammensatt problem

Til grunn for den nye veilederen, ligger en rapport. Den beskriver årssakssammenhengene bak at nyere husdyrbygg er utsatt for alvorlige rustangrep. Selve veilederen beskriver hvordan unngå rustangrep i nye bygg, samt tiltak for å begrense skader i eksisterende bygg. Et eksempel på skadebegrensende tiltak, er bruk av offeranoder i sink.

– Veilederen bygger på rapporten som tar for seg årsakene til at slike skader kan oppstå. Vi kommer til å følge med videre på dette området for å ha en oversikt over hvor utbredt problemet er, sier organisasjonssjef Astrid Solberg i en pressemelding torsdag denne uka.

Det er sammenkobling av metaller med ulike elektrodepotensial i et miljø med fuktighet og salt i form av urin fra husdyr, som gir grunnlag for galvanisk korrosjon. Dét kan igjen føre til svært aggressive rustangrep.

Jording av innredning har vært pekt på som årsak, men dette er bare en del av bildet, og problemet kan oppstå uavhengig av dette.

Kan ødelegge fjøs raskt

"Det er viktig at alle bønder som skal bygge fjøs er klar over faren for at det kan oppstå galvanisk korrosjon om arbeidet ikke blir riktig utført. I verste fall kan rustangrep ødelegge et fjøs i løpet av kort tid", skriver Bondelaget.

Veilederen er ment som et godt verktøy i byggeprosessen. Bønder er egne byggherrer, og har hele risikoen om noe skulle gå galt.