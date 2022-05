Ny strømstøtte-forskrift ute på høring

Den nye forskriften skal avløse gjeldende forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringa.

Forlengelsen av strømstøtteordningen forutsetter etablering og oppgradinger av forvaltningssystemer knyttet til strømstøtteordningen for å kunne utbetale støtte etter nytt regelerk. Videre er det blant annet behov for å etablere et rettsgrunnlag for å kunne håndtere opplysninger knyttet til foretak som ikke tidligere har mottatt strømstøtte, skriver departementet i en pressemelding fredag.

For å sikre snarlige utbetalinger i tråd med nytt regelverk, er høringsfristen satt til 14 dager, det vil si 2. juni.

Du kan lese hele høringsnotatet her.

Les også: Næringslivet treng straumstøtte

Departementet ber høringsinstansane sende høringsforslaget til underliggende organ og andre virksomheter som vil kunne være interesserte i å fremme merknader og innspill.

Det var i februar regjeringa og SV ble enige om en midlertidig strømstøtteordning for landbruket. Den innebar at strømstøtten slår inn når snittprisen på spotmarkedet passerer 70 øre per kilowattime (kWh).

For januar til mars ble da 80 prosent av det overskytende dekket. Taket på inntil 20.000 kWh per måned ble stående for jordbruk, mens det ikke er tak for veksthus.

Stortinget har også slått fast at de 29.000 gårdene som ikke søker produksjonstilskudd, men som er registrert under næring, også omfattes av strømordningen. Tidligere sto disse i fare for å ikke havne inn under noen av strømordningene.