Ny NLR-marsjordre til enhetene

Saken om omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) ruller videre, tross kraftig kritikk fra fire av NLRs ti regionale enheter. Etter sist ukes enstemmige vedtak i det sentrale NLR-styret, øker presset på region-enhetene.

Klar beskjed

I vedtaket heter det blant annet:

«Styret i NLR ber enhetenes styre legge frem sammenslåingsavtalen, og spørsmålet om enheten skal opphøre som foretak, til behandling i sine respektive ordinære årsmøter i 2023.»

NLRs styreleder Lars Fredrik Stuve legger overfor Bondebladet ikke skjul på at dette i praksis er et pålegg.

Årsmøtene i enhetene skal avholdes i mars/april 2023. NLRs målsetting er at ny organisering, under ett NLR SA, skal være implementert 1. januar 2024.

Forslaget nå klart

Forslaget til ny medlemsorganisasjon er nå på plass. Det innebærer at antall regionale enheter kuttes ned til seks, og at det i hver av disse etableres et regionutvalg. Disse utvalgene vil da erstatte dagens styrer.

– Hvert regionutvalg vil ha regionsjefen som sekretær for sitt arbeid. Disse utvalgene får da like stor innflytelse som dagens regionale styrer. Utvalgene får anledning til å spille inn forslag til både årsplan, budsjett og saker til jordbruksforhandlingene. Regionsjefene vil også sitte i konsernledelsen, slik at regionene får direkte innflytelse i toppledelsen av selskapet. Jeg mener det styrker regionenes muligheter for å stake ut kursen videre, og at de da blir mer involvert, utdyper Stuve.

NLR-styret påpeker at det «deler styrelederforum sin uttrykte målsetning om at NLR-familien må klare å stå samlet». Ut fra den kritikken som er framført, kan mye tyde på at blir krevende å samle hele «familien» i vår. Stuve er spent på hva styrene vil lande på.

– Jeg er usikker på hva de fire styrene (i NLR Østafjells, Innlandet, Agder og Trøndelag, journ.anm.) vil anbefale sine årsmøter. Noen av dem kan komme til å snu i denne saken, men jeg har ingen tro på at NLR Trøndelag vil slutte seg til NLR-styrets enstemmige vedtak om å etablere ett NLR, sier Stuve til Bondebladet.

– Finnes ikke alternativer

Enheter kan velge å stå utenfor, men alt tyder på at de da ikke vil kunne nyte godt av fortsatt å motta tilskudd fra de i alt 100 millionene som årlig er blitt tildelt NLR.

Kritikerne mener at det er kjørt en sentraliserende tvangsfusjonsprosess. Utgangspunktet for saken, og kritikken, finner man i avtaleteksten fra jordbruksavtalen for 2022 og 2023:

«Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridisk regionale enheter hver for seg». Stortinget sluttet seg til dette.

Stuve har uttalt at han ikke er villig til å gamble med støtten på 100 millioner.

– Vi har gått mange runder med avtalepartene for å sjekke om det finnes alternativer. Disse finnes ikke, noe som er kommet fram av både muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. 31. januar hadde vi vårt siste møte med avtalepartene. Da var både Landbruksdirektoratets direktør, statens forhandlingsleder Viil Søyland og bondelagsleder Bjørn Gimming stjerneklare på nettopp dette.