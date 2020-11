Ny film om svineindustrien

Torsdag 19. november arrangerer NOAH et såkalt webinar. Det bærer tittelen "Faktisk lovlig: Et innblikk i grisens liv". Her vil organisasjonen vise sin egen film om svineindustrien, og deretter er det duket for politisk debatt om industrielt husdyrhold. Hvem som er invitert til denne debatten, fremgår ikke av invitasjonen.

Filmen tar for seg "hva det er lov å utsette grisene for", skriver NOAH i sin invitasjon på Facebook. Invitasjonen åpener med en rekke NOAH-stilte spørsmål rundt denne tematikken, slik som:

"Hvorfor tillater vi at over 99 prosent av griser i Norge lever hele sine liv innendørs i trange binger?" og "Hvorfor er det lov med en avl som er så intensiv at grisekullene er så store at noen av ungene sulter ihjel?"

Vil følge opp eventuelle feil i filmen

Arrangementet vil streames på organisasjonens egen Facebookside fra klokka 12 torsdag. Administrerende Norsvin-direktør, Olav Eik-Nes, har merket seg arrangementet - og vil følge med over nett. For invitert har han ikke blitt.

– Norsvins plan er selvsagt å følge dette seminaret, og se hva som blir presentert der. Om det fremkommer faglige feil, vil vi selvsagt følge opp og kommentere disse i etterkant, sier Eik-Nes til Bondebladet.

I fjor sommer viste NRK filmen "Griseindustriens hemmeligheter". Den ble, og blir fortsatt, svært behørig omtalt og diskutert. I etterkant ble en samlet kjøttbransje kalt inn til opptil flere møter. Resultatet ble innskjerpelser i form av at kameraovervåking skal innføres i slakteriene, samt at dyrevelferdsprogrammet ble gjort obligatorisk for alle svinebønder. Overvåkingen har imidlertid latt vente på seg, som Bondebladet tidligere har omtalt.

To ulike filmer

– Kan også denne nye NOAH-filmen resultere i strengere dyrevelferdskrav?

– Det vet vi jo ikke. Etter det vi har skjønt, er ikke dette en film som vil vise brudd på dyrevelferdsloven, men hvordan næringa driver. NOAH ønsker eventuelt å endre på dagens regelverk - det er i hvert fall det jeg har oppfattet. Den forrige filmen var annerledes, da den viste direkte regelbrudd, påpeker Norsvins administrerende direktør.

"Griseindustriens hemmeligheter" viste imidlertid også for eksempel bilder av grisunger som ble slått ihjel ved å bli slengt i veggen, hvilket er lovlig. NOAH stiller i invitasjonen spørsmål ved hvorfor det er lovlig.