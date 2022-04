Ny eksportpris for 11876 Alm

Overrekkelsen skjedde under Genos årsmøte 28. mars. Prisen består av en pengepremie på 10 000 kroner, samt en bjelle med gravering. Overrekkelsen ble gjort under Genos årsmøte. 11876 Alm kommer fra oppdretterne Margunn Nummedal og Harald Børstad fra Gjøvik kommune på Innlandet.

Merittert eliteokse

11876 Alm fikk også eksportprisen i 2019. I tillegg fikk den avlsstatuetten i 2017, og var også den første NRF-oksen som fikk avlsstatuetten før den fikk døtre. Faren til oksen, 11039 Skjelvan, var også en populær okse internasjonalt. Denne fikk eksportprisen i 2015.

Prisen til beste norskfødte NRF-elitekvige som er brukt i embryoproduksjon i 2019, gikk til ei kvige etter Alm (80114 Anemone).

11876 Alm ble for første gang eliteokse i Norge i oktober 2017. Da hadde han hele 55 i samla avlsverdi.

Oksen solgte for 2,4 millioner kroner fordelt på 28 478 doser i 2021. 18 193 ordinære sæddoser og 10 285 REDX (kjønnsseparert NRF-sæd). Oksen stod de siste årene i England for å produsere kjønnsseparert sæd til internasjonalt marked.

Statutter for Genos eksportpris

Genos eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, uavhengig av sædtype – regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret. Prisen tildeles uavhengig av om oksen er etter semin eller embryo.

Med eksport mener en her all utenlandsk bruk av oksen, inkludert Norden.

Tildeling av eksportprisen vedtas i styret. Offentliggjøringen foregår like i etterkant. Prisen er på 10 000 kroner samt en bjelle, og deles fortrinnsvis ut på Genos årsmøte.

Avlsstatuett til Rogaland-okse

Genos avlsstatuett for 2021 gikk til oppdretter Anne Bakke Handeland og Frode Handeland fra sveio i Rogaland. De mottok denne for NRF-oksen 12172 Dynjo.

12172 Dynjo lå på hele 50 i samlet avlsverdi ved første avlsverdiberegning i 2022. Han ble for første gang eliteokse i oktober 2021, og har toppet listen siden han ble NRF-eliteokse. Dessverre ble oksen slaktet sommeren 2021 på grunn av en skade. Heldigvis hadde Geno et lager etter oksen, slik at han kunne brukes som NRF-eliteokse.