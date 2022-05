Ny avtale skal sikre bedre eiendoms-oppfølging

Agri Eiendom utvikler og forvalter Felleskjøpet Agri SA sin eiendomsportefølje i Norge, og er en av landets største private eiendomsbesittere.

– Stort løft for oss

Ved valg av leverandør, er det lagt vekt på leverandørens kompetanse innenfor HMS, myndighetskrav, bærekraft og forvaltning av eiendommer. Videre har gjennomføringsevne, pris, systemer og opplegg for løpende samarbeid mellom partene vært med i vurderingen. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS var den leverandøren som samlet sett kom best ut av tilbyderne på disse kriteriene.

– Vi har over en tid vurdert ulike modeller for hvordan vi framover skal drive en enda bedre og mer effektiv og bærekraftig teknisk forvaltning av våre eiendommer. Vi er derfor svært fornøyde med å kunne inngå denne avtalen med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Dette blir et stort og viktig løft for oss, uttaler daglig leder Henrik Krogh i Agri Eiendom i en pressemelding fredag.

Skal styrke oppfølgingen

Formålet med avtalen er å styrke kvaliteten på den eiendomstekniske oppfølgingen av hver eiendom. Dette innebærer å sikre og videreutvikle verdier og ivareta god HMS, samt å redusere tiden som Felleskjøpets ansatte på eiendommene bruker på slike oppgaver.

Avtalen innebærer også et betydelig økt satsing på bærekraft gjennom et mer helhetlig og konkret arbeid innen blant annet energi og miljø. Avtalen vil dessuten omfatte økt satsing på forbedring av systemer og rapportering av data og status for god styring av eiendommene.

Felles målsettinger

Agri Eiendom og Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS vil jobbe tett og med felles målsettinger på disse områdene de neste årene.

– Gjennom prosessene våre med Agri Eiendom har vi blitt kjent med en profesjonell og fremoverlent eiendomsaktør som har høye ambisjoner for en bærekraftig forvaltning og utvikling av sine eiendommer. Vi har lang erfaring og kunnskap med store kunder med en variert og stor eiendomsmasse, så dette passer oss veldig godt.

– I tillegg synes vi selvsagt det er ekstra meningsfullt, spesielt i disse tider, å få jobbe med en eiendomsaktør som skal støtte et så sterkt samfunnsnyttig formål som det Felleskjøpet Agri SA har, forteller daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS, Erik Erlien.