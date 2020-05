Norturas kommunikasjonstopp gir seg

– Jeg slutter ikke med lett hjerte. Det har vært meningsfulle, stolte og begivenhetsrike år, og jeg er takknemlig for det jeg har fått være en viktig del av. Jeg har imidlertid et personlig ønske om å bruke tiden min annerledes fremover, og da er det rett og slett et valg som er nødvendig, sier Ellen Flø Skagen i en pressemelding torsdag.

Hun har vært i Nortura i 14 år.

Den avtroppende kommunikasjonstoppen påpeker videre at det føles godt at Nortura nettopp har fått sin beste omdømmeskår noensinne - etter et tøft år rundt både dyrevelferd, klimadebatt og fabrikkstruktur.

– Åpen, ærlig og verdibasert kommunikasjon vil alltid være rett selv når sakene er kritiske, sier hun.

Flø Skagen begynte i Nortura i 2006, og har de siste fire årene vært en del av Norturas konsernledelse.

– Jeg vil takke Ellen for den innsatsen hun har gjort for Nortura gjennom mange år. Ikke minst har både Samfunnsrapporten vår og Samfunnsregnskapet som viser hva Nortura betyr for norske lokalsamfunn, vært noe hun har fått på plass og som er veldig viktig for oss i samfunnsdebatten, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Flø Skagen går ut av Nortura 1. juli. Det jobbes nå med å finne hennes etterfølger.

Tar selvkritikk

Landets største kjøttkonsern har slitt på mange fronter - også med kommunikasjonen. Det vedgikk også arbeidsutvalgsleder Lars Morten Rosmo i Nortura regionutvalg Midt under Norturas årsmøte tidligere i vår.

– Nortura har ikke lyktes spesielt godt med kommunikasjonen, sa Rosmo. Han mener Nortura sliter med å sikre lik virkelighetsforståelse mellom toppledelsen og grasrota.

Overfor Bondebladet har han trukket fram to eksempler: Transportstriden i Midt-Norge og Norturas håndtering av Otta-saken, som begge raste i fjor høst og vinter.

– Eierne må få ta del i kunnskapen. Det er for sent når vi reiser rundt og legger ned anlegg. Mange eiere vil oppleve ledelsens plan som dramatisk. De må få sette seg inn i premissene for planen, sa Rosmo i et intervju med Bondebladet etter årsmøtet.

Han støtter imidlertid ledelsen i den totalgjennomgang som nå skal gjøres av Norturas industristruktur. Alt i juni skal ledelsen legge fram en helhetlig plan for framtidig industristruktur. Rosmo mener det er sannsynlig at industri-rapporten vil påvirke anleggsstrukturen i Nortura - og at kommunikasjonen rundt det, vil bli vanskelig.

– Vi erkjenner at virkelighetsforståelsen ikke har vært helt koordinert. Vi har ikke nådd fram med vår virkelighetsforståelse ute hos eierne, sa Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag under årsmøtet.