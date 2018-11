Nortura-sjefen går av

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg er blitt enig med styret om at han går av på grunn av manglende resultatoppnåelse. Det skriver Dagens Næringsliv onsdag.

– Vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer, sier styreleder Trine Hasvang Vaag til avisen.

Styreleder: – Må gjøre denne endringen nå

Hun viser til at Kolberg de siste årene har ledet selskapet gjennom mange store og krevende endringer.

– Jeg er takknemlig for den innsatsen han har gjort gjennom 20 år for Nortura og de siste fem som konsernsjef, sier Vaag. Men:

– I det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer. Styret ser seg derfor nødt til å gjøre denne endringen nå, påpeker styrelederen i en pressemelding. Der fremgår det at Nortura ikke har oppnådd de resultatene som styret har forventet.

Styret og Kolberg er derfor blitt enige om at han forlater selskapet.

Kolberg: – Full respekt for avgjørelsen

– Jeg er takknemlig for å ha fått lede Nortura gjennom de siste årene og har hatt stor motivasjon for å lykkes, sier avtroppende konsernsjef Arne Kristian Kolberg i en pressemelding fra Nortura.

Han tilføyer:

– Når jeg nå ikke klarer å oppnå de resultatene som styret forventer, er det deres rett og plikt å gjøre noe med det. Det har jeg full respekt for, og jeg vil ønske konsernet all lykke til videre.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen konstitueres som ny konsernsjef, mens konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, konstitueres som ny visekonsernsjef.

