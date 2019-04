Nortura-årsmøtet vraket nestlederen

Med 85 stemmer, ble Steffen Skolseg (51) onsdag valgt som ny nestleder i Norges største kjøttkonsern. 28 stemte blankt. Flertallet på årsmøtet valgte dermed å følge valgkomiteens innstilling på Skolseg, som ikke har sittet i Nortura-styret tidligere.

Ny nestleder

– Jeg kan ikke si noe om hva jeg mener er riktig valg videre. Om dere vil prøve meg i styret, kan jeg love at jeg vil bruke min erfaring fra min tid som leder i større endringsprosesser til å bidra til at Nortura får gjøre de riktige valgene og komme i en situasjon som bedrer inntjeningen. Dét er helt kritisk framover, og jeg vil stille hele min kompetanse til rådighet for dette, sa Skolseg før voteringen.

Skolseg, som er fra Snertingdal i Oppland, har solid erfaring som leder i næringslivet. Han har vært administrerendee direktør både i Mjøsen Skog SA, Strand Unikorn AS og Strand Brænderi AS. I tillegg har han vært daglig leder og økonomisk rådgiver i Løten Regnskapskontor.

Norturas årsmøte bytter dermed én nestleder fra Oppland med en annen fra samme fylke. Men mange ønsket gjenvalg av nestleder Per Heringstad fra Dovre. Inkludert ham selv.

Ingen enstemmighet

Under årsmøtet, ble det en debatt om hvem som skulle innta nestledervernet. Delegat Lars Morten Rosmo fra Sør-Trøndelag, er blant dem som hadde sett at Heringstad fikk fortsette.

- Vi er inne i en krevende tid for Nortura, og trenger en stødig ledelse. Vi fra Midt-Norge synes Heringstad er en erfaren og handlekraftig nestleder som samarbeider godt med styreleder Trine Hasvang Vaag. Han kjenner samvirket, kjenner Nortura, potensialet og mulighetene i selskapet vårt. Han vet hvordan man skal være med på å snu en krevende situasjon til god butikk, sa Rosmo.

Han er også av den oppfatning at han og Trine samareider godt, tross ulik personlighet.

– De utgjør en stødig ledelse, der det skal tas mange og vanskelige valg framover. Vi trenger en trygg ledelse for å manøvrere oss ut av den situasjonen vi er i nå. Vi foreslår Heringstad, sa Rosmo.

Hans Ole Erikstein fra Telemark er blant dem som støttet opp om valgkomiteens innstilling:

- Valg er fryktelig vanskelig. Jeg har ingenting vondt å si om Per, men jeg vet ikke helt hva han står for. Jeg vil utfordre styremedlemmene til å bli flinkere til å vise hva de står for. Jeg har stor forståelse for det å være lojal mot styret, men valgkomiteen er den som har gjort intervjuer og har gjort en helhetlig vurdering. Jeg vil støtte valgkomiteens begrunnelse, sa Erikstein.

Sindig gudbrandsdøl

Styreleder Vaag roste blant annet Heringstad for å ha vist evne til å "roe ned" henne selv.

– Du har vært aktiv i landbruket i mange år. Du har vært styremedlem i Nortura siden 2015, og nestleder to år under meg. Du er en helt annen person enn meg - rolig og stødig. Dét er egenskaper jeg har hatt bruk for, siden min utåmlodighet kan bli litt stor, sa Vaag, som ble gjenvalgt som styreleder.

Hun synes det er trist at Heringstad må gå, men er klar på at Nortura må forholde seg til årsmøtets valg.

– Fire år i styret har gått fort. Det har vært krevende og lærerike år. Da jeg kom inn i styret. våren 2015, gikk jeg rett inn i Narasinsaken. Det var en meget krevende sak. Kompleksiteten er utrolig stor i Nortura, og det er ikke blitt lettere med åra. Tine er til sammenligning et nokså enkelt selskap. Vår konkurransesituasjon er mer kompleks, og vi er mange næringer som vi skal balansere. Takk for fire lærerike og krevende år, sa Heringstad.