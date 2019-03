Norsk villsvinjeger skjøt jogger – tiltalt for drapsforsøk

Hendelsen fant sted i Skåne i Sverige i november 2018. I tillegg til mordforsøk, er villsvinjegeren fra Buskerud tiltalt for grove brudd på jaktloven. Han skal ha jaktet rev og rådyr på natten, hvilket ikke er tilltatt.

I tillegg skal han ifølge tiltalen ha brukt varmesøkende kikkertsikte uten tillatelse, samt ved tre tilfeller ha brukt feil ammunisjon. Det skriver Åklagarmyndigheten i en pressemelding.

Villsvinjegeren traff en mann som var på joggetur. Joggeren ble da truffet i hofta. Lite skulle til for at det hele hadde endt fatalt, mener politiet.

– Jeg mener det bare var flaks at joggeren fikk så små skader. Skuddet traff ham i hoften. Hadde det truffet lenger opp, hadde det vært store sjanser for at han hadde dødd av skadene, sier politiadvokat Ola Lavie til NRK Buskerud fredag.

Politiet har blant annet hentet ut en video fra mannens kikkertsikte, og skal i tillegg ha flere andre bevis mot villsvinjegeren fra Buskerud.

Saken kommer opp for retten innen 14 dager, og det er satt av to dager til forhandlingene, opplyser Lavie til NRK.