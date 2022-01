Nordisk samarbeid skal gi mer resistente poteter

Det nye nordiske samarbeidet har fått navnet SustainPotato, og varer i tre år (2021-23). Hovedmålet er å tilrettelegge for effektiv utvikling av robuste potetsorter. Disse skal kunne takle klimautfordringer, og ikke minst gi en bedre motstand mot sykdommer.

Potetsorter som er bedre mot sykdommer vil minske bruk av sprøytemidler og gi høyere avling, som både er bedre for miljøet og for bonden, påpeker Graminor AS i en pressemelding. Det er Graminor som leder prosjektet.

Annonse

Øvrige partnere er Nibio, Danespo i Danmark, Sveriges Landbruksuniversitet og NordGen i Sverige. Å utvikle potetsorter som er mer resistente mot sykdommer, er en hovedprioritet i hele den nordiske potetforedlingen. Nå settes det i verk flere såkalte PPP-prosjekter (The Nordic Public-Private-Partnership, som alle skal styrke arbeidet med planteforedling i Norden.

Dette fremmer bærekraftig bruk av våre plantegenetiske ressurser, noe som er viktig for å sikre landbrukets og hagebruksnæringenes framtid, konkluderere Graminor.

Les også: Jakten på den perfekte potetkombinasjon