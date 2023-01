NLR samler de teknikkinteresserte igjen

Maskinutstillinger er virkelig gøy, men folk og innsikt gjør faget enda mer interessant, mener NLRs teknikansvarlige Jogeir Agjeld.

Derfor skreller NLR bort alle kulisser av maskinar i stål, og samler engasjerte fagnerder til ein samling der all tida er reservert det å heve kunnskapen. Teknikkmøtet går over to dager, og er inndelt i totalt ti fagbolker.

– Vi samler gjerne tre foredrag innenfor et tema. Så forteller en bonde om sine erfaringer, en rådgiver omtaler temaet fra sitt perspektiv, og en annen ressursperson deler sin kunnskap. Så slippes publikum løs med sine spørsmål, forklarer Agjeld.

– Vel å merke med noen avvik. For eksempel får vi tre bønder som beretter om sine erfaringer med ulike direktesåmaskiner i ei økt, og vi har samlet omtrent alle leverandørene av driftsstyringsverktøy i en annen bolk, legger han til.

Tematikken spenner vidt, fra posisjonssignaler til sikker og økonomisk traktorkjøring. Dronene er på veg inn i landbruket, mens mye penger går ut på gjødsel. Digitalisering og robotisering er et stykke fram, men nevnes likevel. Valg av grashøstelinjer er mer dagsaktuelt.

Pål Ove Wika fra Grane maskinlag i Nordland forteller om suksess med maskinsamarbeid. Egil Samnøy fra Jarlsberg Hovedgård har lang erfaring med presisjonslandbruk. Seges i Danmark har regnet på hva som må til for at presisjonslandbruk skal lønne seg.

– Vi skal levere kunnskap for framtida, både til de som er i landbruket fra før, og til alle som behøves i næringa om noen år, lover Agjeld.

Hvis du ikke har muligheten til å delta på møtet på Gardermoen, kan du likevel få med deg alt som skjer digitalt, og du kan stille spørsmål på lik linje med dem som sitter i salen.