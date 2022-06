NLF mener Enova må gi mer støtte til fyllstasjoner

Resultatet av Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren, er at 14 av 29 søkere har fått støtte til å etablere nye fyllestasjoner for biogass. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener støtten er veldig positivt, men at det er galt at det ikke skal gis støtte til flere.

– Vi mener at Enova gir seg på feil tidspunkt. Behovet for videre støtte til utbygging av infrastruktur vil fortsatt være der, og det er derfor altfor tidlig for Enova å si stopp nå, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Enova har gitt de 14 nye stasjonene til sammen 83 millioner kroner i støtte, i tillegg til 21 millioner fordelt på 120 biogasskjøretøy.

Med dette har staten, gjennom Enova, til sammen støttet 27 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass.

I januar gjorde Enova flere endringer i biogassprogrammet. Mens støtten til fyllestasjoner ble faset ut, så ble det enklere enn noen gang å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy.