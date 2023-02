– Rogalands andel av IBU-potten er lav. Fylket får 8 prosent av den nasjonale potten, samtidig som vi har 20 prosent av landets grovfôrbaserte produksjon og 30 prosent av den kraftfôrbaserte produksjonen. Det er veldig positivt at taket på hvor mye man kan få i tilskudd har økt, men det hjelper ikke Rogaland-bonden. Nesten ingen får støtte opptil taket uansett. Man får kanskje halvannen million, påpeker Epletveit.

En fylkesvis oversikt fra Innovasjon Norge, viser imidlertid at 36 av de 40 søknadene som i fjor kom fra Rogaland på investeringsmidler innen melkeproduksjon ble innvilget.

Maks kronetak for støtte har økt fra 2 til 3,5 millioner. I Troms og Finnmark er det ikke noe kronetak.

Les også: Venter tung omstilling for små

Annonse

– Rogaland har lagt seg på en lavere utbetaling, for å nå flest mulig bønder. Da blir det alltid en avveining av dette opp mot økonomien i det enkelte prosjekt. Fjøsene har ikke akkurat blitt billigere å bygge. Jeg er veldig spent på om vi klarer å bygge det som trengs, sier fylkeslederen.

Selv i Rogaland er tre av fire aktive melkebruk med båsfjøs et bruk med færre enn 30 kyr. Det er denne typen bruk som ventes å bli særlig krevende å få omstilt til løsdrift, selv om regjeringa er klar på at det er disse som nå skal prioriteres.

– Hva er din beskjed til Sandra Borch & co foran årets oppgjør, hva angår videre løsdrift-finansiering for melkebrukene med færre enn 30 kyr?

– I utgangspunktet mener jeg finansieringen må skje utenom jordbruksavtalen, og at det da må inn noen egne ordninger. Det trengs en god inntekt i bunn, slik at bonden kan leve også etter å ha investert. Faktisk går det ikke så det griner – selv i Rogaland. Stadig flere krav innføres, folk må løpe fortere, og kostnadene øker. Det har vært en pessimisme i det siste. Vi trenger noen gode oppgjør som gjør at bøndene føler seg verdsatt og føler at samfunnet vil ha dem, sier Epletveit.

Les også: Får ned kostnadene på fjøsprosjekt med millioner